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Главная / Финансы /

В России предложили пересмотреть правила блокировок банковских счетов

Кредитные организации должны публиковать статистику ошибок, считают эксперты
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Тема блокировок счетов остается одной из болезненных, а число подпавших под ограничения клиентов банков стремительно растет. Агентство мониторинга СМИ и соцсетей «Прессиндекс» по заказу профсоюза работников платформенной экономики «Новый труд» проанализировало сообщения в социальных сетях о банковских блокировках за период с мая 2024 г. по май 2026 г. «Ведомости» изучили исследование «Банки vs. люди. Как в борьбе с серым капиталом не погубить невиновных?».

За последние два года зафиксировано 81 200 сообщений в соцсетях о блокировке счетов, из них за последний год – 53 500 (+93%), за последние полгода – 32 000 (+48,8%). Наиболее резкие всплески обсуждений происходили в августе 2025 г. (+152,8%) и ноябре 2025 г. (+54,1%), подсчитали аналитики.

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