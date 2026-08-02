В России предложили пересмотреть правила блокировок банковских счетов

Тема блокировок счетов остается одной из болезненных, а число подпавших под ограничения клиентов банков стремительно растет. Агентство мониторинга СМИ и соцсетей «Прессиндекс» по заказу профсоюза работников платформенной экономики «Новый труд» проанализировало сообщения в социальных сетях о банковских блокировках за период с мая 2024 г. по май 2026 г. «Ведомости» изучили исследование «Банки vs. люди. Как в борьбе с серым капиталом не погубить невиновных?».