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Путин попросил Набиуллину объяснить россиянам суть цифрового рубля

Анна Виноградова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину простыми словами объяснить гражданам суть цифрового рубля. На совещании с главой государства она заявила, что использование новой формы национальной валюты будет добровольным и бесплатным для граждан.

Набиуллина отметила, что россияне смогут самостоятельно выбирать между наличными, безналичными и цифровыми рублями. «Кто хочет пользоваться – пожалуйста, не хочет – пусть пользуется другими доступными финансовыми инструментами», – сказала она.

По словам главы ЦБ, использование цифрового рубля позволит проводить безналичную оплату даже при отсутствии интернета – такую возможность планируется реализовать в ближайшее время. Для бизнеса платежи в цифровых рублях будут обходиться дешевле, а бюджетные выплаты смогут поступать получателям быстрее.

Россияне за первые три недели массового использования цифрового рубля открыли почти 200 000 счетов, сообщила Набиуллина на совещании с Путиным. По ее словам, цифровой рубль постепенно входит в повседневную жизнь, а его распространение должно происходить естественным путем.

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