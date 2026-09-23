Путин попросил Набиуллину объяснить россиянам суть цифрового рубля
Президент России Владимир Путин попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину простыми словами объяснить гражданам суть цифрового рубля. На совещании с главой государства она заявила, что использование новой формы национальной валюты будет добровольным и бесплатным для граждан.
Набиуллина отметила, что россияне смогут самостоятельно выбирать между наличными, безналичными и цифровыми рублями. «Кто хочет пользоваться – пожалуйста, не хочет – пусть пользуется другими доступными финансовыми инструментами», – сказала она.
По словам главы ЦБ, использование цифрового рубля позволит проводить безналичную оплату даже при отсутствии интернета – такую возможность планируется реализовать в ближайшее время. Для бизнеса платежи в цифровых рублях будут обходиться дешевле, а бюджетные выплаты смогут поступать получателям быстрее.
Россияне за первые три недели массового использования цифрового рубля открыли почти 200 000 счетов, сообщила Набиуллина на совещании с Путиным. По ее словам, цифровой рубль постепенно входит в повседневную жизнь, а его распространение должно происходить естественным путем.