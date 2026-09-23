Путин попросил Набиуллину объяснить россиянам суть цифрового рубля

Россияне за первые три недели массового использования цифрового рубля открыли почти 200 000 счетов, сообщила Набиуллина на совещании с Путиным. По ее словам, цифровой рубль постепенно входит в повседневную жизнь, а его распространение должно происходить естественным путем.