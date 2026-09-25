Официальный курс доллара снижен до 84,34 рубля

24 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что средний курс доллара в 2026 г. выйдет в 79,5 руб. за счет укрепления валюты во II и III кварталах. Он сказал: «На 2027–2029 гг. мы сохраняем прогноз постепенного ослабления руб.».