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Главная / Финансы /

Официальный курс доллара снижен до 84,34 рубля

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 26 сентября на отметке в 84,34 руб., снизив его на 0,56 руб.

Евро подешевел до 95,02 руб. Регулятор снизил его курс на 1,02 руб. Юань составил 12,54 руб., став дешевле на 0,11 руб.

Официальный курс доллара на 25 сентября составил 84,91 руб., евро – 96,89 руб., юаня – 12,65 руб. руб.

24 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что средний курс доллара в 2026 г. выйдет в 79,5 руб. за счет укрепления валюты во II и III кварталах. Он сказал: «На 2027–2029 гг. мы сохраняем прогноз постепенного ослабления руб.».

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