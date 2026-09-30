Россияне в августе оформили рекордные за два года 4,36 млн кредитов
Россияне в августе оформили 4,36 млн розничных кредитов, что является максимальным показателем за последние два года. По сравнению с июлем число выдач выросло на 7%, а в годовом выражении – на 23%. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), передает ТАСС.
Объем розничного кредитования за месяц увеличился на 6% и достиг 1,26 трлн руб. против 1,2 трлн руб. в июле. В годовом выражении показатель вырос на 12%.
Крупнейшим сегментом выдач в августе оставались кредиты наличными, однако их доля снизилась с 40,8% до 38,9%. Доля ипотеки выросла с 30,4% до 31,5%, автокредитов – с 13,8% до 14,5%. На кредитные карты пришлось 13,7% выдач, на POS-кредиты – 1,4%.
За восемь месяцев 2026 г. россияне оформили 30,12 млн розничных кредитов на 8,9 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 28%, объем – на 36%.
Лидером по объему выдач в августе стала Москва – 309 030 кредитов на 139,68 млрд руб. Далее следуют Московская область – 259 910 кредитов на 100,04 млрд руб., Санкт-Петербург – 159 720 на 65,95 млрд руб., Краснодарский край – 180 580 на 43,8 млрд руб. и Свердловская область – 144 640 на 41,84 млрд руб.
20 августа «Ведомости» писали, что в июле банки выдали гражданам рекордные с начала 2025 г. 487,04 млрд руб. кредитов наличными, что на 45% больше июля прошлого года (336,35 млрд руб.). Средний размер кредита наличными в июле достиг 216 000 руб. и вырос за год на 10 000 руб. (+4,85%). В то же время средний срок кредитования в июле составил 29 месяцев (2 года 5 месяцев), тогда как в июле 2025 г. он был 34 месяца (2 года 10 месяцев).