Официальный курс доллара опустился ниже 84 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 1 октября на отметке 83,56 руб. Регулятор снизил его на 0,87 руб.
Евро подешевел на 1,81 руб. и достиг уровня 94,88 руб. Юань стал дешевле на 0,1 руб. Китайская валюта будет стоить 12,47 руб.
Официальный курс доллара на 30 сентября составляет 84,43 руб., евро – 96,06 руб., юаня – 12,58 руб.
На рынке Forex доллар стоит 83,26 руб. (-0,49%) За день он успел подешеветь до 82,56 руб. и снова набрать стоимость.
Рубль с начала года демонстрировал волатильность, перейдя к ослаблению с середины июня. В августе курс продолжил ощутимо снижаться. По данным ЦБ, за месяц он ослаб к доллару с 79,5 до 85,6 руб. на 29 августа (последний рабочий день месяца). В сентябре курс сначала был в диапазоне 86–87 руб., но слегка снизился и 11 сентября закрепился на отметке 84 руб.