Официальный курс доллара опустился ниже 84 рублей

Рубль с начала года демонстрировал волатильность, перейдя к ослаблению с середины июня. В августе курс продолжил ощутимо снижаться. По данным ЦБ, за месяц он ослаб к доллару с 79,5 до 85,6 руб. на 29 августа (последний рабочий день месяца). В сентябре курс сначала был в диапазоне 86–87 руб., но слегка снизился и 11 сентября закрепился на отметке 84 руб.