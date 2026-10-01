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Главная / Финансы /

ЦБ выпустит памятную монету в честь судебной системы России

Сергей Пахомов
Пресс-служба ЦБ РФ
Пресс-служба ЦБ РФ

Банк России 2 октября выпустит в обращение памятную серебряную монету «Судебная система России» номиналом 3 руб. Об этом ЦБ сообщил на своем сайте.

Как отметил регулятор, тираж монеты составит 6000 экземпляров. Она изготовлена из серебра 925-й пробы, масса составляет 31,1 г, а диаметр – 39 мм. Монета выполнена в качестве «пруф», которое предусматривает зеркальную поверхность поля и матированный рельеф. Также ее боковая поверхность имеет рифление.

На ее лицевой стороне размещен государственный герб РФ, а также указаны название страны, номинал, год выпуска и характеристики драгоценного металла. На оборотной стороне расположено изображение, посвященное судебной системе России. Центробанк уточнил, что ее отчеканил Санкт-Петербургский монетный двор.

28 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ЦБ в 2027 г. выпустит памятную монету, посвященную 200-летию основания Бердянска. Решение было принято советом директоров Банка России. По словам Балицкого, памятная монета войдет в нумизматическую серию «Города». Также губернатор отметил, что выпуск монеты станет признанием исторического значения Бердянска. 

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