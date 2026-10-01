ЦБ выпустит памятную монету в честь судебной системы России

Как отметил регулятор, тираж монеты составит 6000 экземпляров. Она изготовлена из серебра 925-й пробы, масса составляет 31,1 г, а диаметр – 39 мм. Монета выполнена в качестве «пруф», которое предусматривает зеркальную поверхность поля и матированный рельеф. Также ее боковая поверхность имеет рифление.