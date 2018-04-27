Финансы / Страхование «Комплаенс у меня не самый лучший»: как Евгений Гинер признавался, что владеет «Росгосстрах жизнью» Фрагмент выступления президента ПФК ЦСКА перед сотрудниками страховой компании {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 28.04.18