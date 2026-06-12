«Наша задача – не допускать инвестиционных пауз»Глава Калужской области о точках роста в экономике и пользе ИИ для будущих кадров
- Санкционное давление и устойчивость инфраструктуры: как регион справляется с вызовами
В 2022 г. Калужская область, регион, чья промышленность на треть формировалась вокруг автомобильного кластера, столкнулась с остановкой заводов и уходом иностранных партнеров. Но уже в январе 2026 г. глава региона Владислав Шапша рассказал, что каждое из автопредприятий вновь работает. Вместе с тем буквально за несколько лет регион стал центром ядерной медицины и сегодня приобретает все большее значение как точка развития фармацевтики.
О том, насколько эффективно сегодня работает автокластер, как будет развиваться медицина и какие кадры будут выпускать образовательные центры региона, глава Калужской области рассказал в интервью «Ведомостям».
– Уже несколько лет мы с вами практически в прямом эфире видим, как идет разрушение глобальных цепочек поставок. Калужскую область как регион, который исторически развивался и развивается как инвестиционно-индустриальный хаб, эти процессы тоже затронули. Очевидный пример – приостановка работы автокластера в результате санкционных волн. При этом его быстрый перезапуск – хороший пример нашей адаптивности.
Другой вызов – демография. Очевидно, что все острее встает вопрос нехватки людей. Тем не менее в регионе сегодня каждая седьмая семья – многодетная. И дело не только в мерах поддержки – свой эффект дает и развитие социальной среды: школ, детсадов, спортивных и культурных объектов.
И третье, что мы должны учитывать, – обеспечение инфраструктурной устойчивости. Нагрузка на коммунальные системы растет, как и справедливый запрос граждан на комфортную повседневную жизнь. Для этого используем максимум инструментов: от инфраструктурных кредитов до проектов ГЧП. Результат есть: несмотря на суровую зиму, прошли ее без серьезных аварий на объектах теплоснабжения, а число инцидентов уменьшилось на 20%.