В 2022 г. Калужская область, регион, чья промышленность на треть формировалась вокруг автомобильного кластера, столкнулась с остановкой заводов и уходом иностранных партнеров. Но уже в январе 2026 г. глава региона Владислав Шапша рассказал, что каждое из автопредприятий вновь работает. Вместе с тем буквально за несколько лет регион стал центром ядерной медицины и сегодня приобретает все большее значение как точка развития фармацевтики.