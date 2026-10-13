Найти ресурсы для IT

Найти ресурсы для ITРоссийские технологии могут выдержать конкуренцию на мировом рынке, но прежде всего они обязаны стать эффективными на внутреннем
Технологическая устойчивость, технологическая независимость, технологическое лидерство – технотриада современного IT-мира. Путь к технологическому лидерству полон финансовых, ресурсных и временных потерь, но взамен раскручивает маховик производства, продаж, экономического роста и, что немаловажно, цифровой безопасности.
Россия уже вышла на траекторию технологической устойчивости, что позволяет ей сохранять свое производство и услуги при ограничении поставок, но переход к лидерству потребует конкурентоспособных разработок, крепкой ресурсной базы, интеллектуального труда, экспортных рынков и прогресса в таких ключевых отраслях, как искусственный интеллект (ИИ).
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