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Главная / Глобальные идеи /

Найти ресурсы для IT

Российские технологии могут выдержать конкуренцию на мировом рынке, но прежде всего они обязаны стать эффективными на внутреннем
Виктория Коновченко , руководитель сопровождения реализации политик Финансового университета, член международного клуба молодых экономистов «Новое поколение»

Технологическая устойчивость, технологическая независимость, технологическое лидерство – технотриада современного IT-мира. Путь к технологическому лидерству полон финансовых, ресурсных и временных потерь, но взамен раскручивает маховик производства, продаж, экономического роста и, что немаловажно, цифровой безопасности.

Россия уже вышла на траекторию технологической устойчивости, что позволяет ей сохранять свое производство и услуги при ограничении поставок, но переход к лидерству потребует конкурентоспособных разработок, крепкой ресурсной базы, интеллектуального труда, экспортных рынков и прогресса в таких ключевых отраслях, как искусственный интеллект (ИИ).

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