Найти ресурсы для IT

Россия уже вышла на траекторию технологической устойчивости, что позволяет ей сохранять свое производство и услуги при ограничении поставок, но переход к лидерству потребует конкурентоспособных разработок, крепкой ресурсной базы, интеллектуального труда, экспортных рынков и прогресса в таких ключевых отраслях, как искусственный интеллект (ИИ).