Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,542-0,18%IMOEX2 433,91+0,62%RTSI914,23+0,63%RGBI111,33+0,17%RGBITR767,19+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Глобальные идеи /

Инфраструктурный плацдарм

Российский ТЭК выходит на рынки Нигерии и Того
Андрей Воробьев , генеральный директор «ОДК инжиниринга»

Российский бизнес готов предложить партнерам современное оборудование для распределенной и промышленной генерации, а также газоперекачивающие агрегаты. В частности, ОДК располагает серийными решениями и перспективными разработками, которые позволяют подбирать оборудование с учетом требуемой мощности, доступного топлива и условий эксплуатации. Для удаленных и энергодефицитных территорий оптимальным решением могут быть быстровозводимые энергетические агрегаты.

Возможности применения российских энергетических разработок обсуждались в начале октября 2026 г. на первом заседании Межправительственной российско-тоголезской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопредседателем выступил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Особое внимание участники уделили взаимодействию в топливно-энергетическом комплексе, модернизация которого необходима для реализации проектов в торговой, промышленной, сельскохозяйственной и транспортной сферах.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте