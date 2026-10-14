Инфраструктурный плацдарм

Российский бизнес готов предложить партнерам современное оборудование для распределенной и промышленной генерации, а также газоперекачивающие агрегаты. В частности, ОДК располагает серийными решениями и перспективными разработками, которые позволяют подбирать оборудование с учетом требуемой мощности, доступного топлива и условий эксплуатации. Для удаленных и энергодефицитных территорий оптимальным решением могут быть быстровозводимые энергетические агрегаты.