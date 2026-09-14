«Ведомости» представили клуб «Новое поколение» участникам фестиваля молодежи
Деловое издание «Ведомости» презентовало международный клуб молодых экономистов «Новое поколение» на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, собравшего 10 000 участников из 191 страны. Половину участников форума составили иностранные гости. Международный клуб молодых экономистов «Новое поколение» – это новый проект и площадка, созданная деловым изданием «Ведомости» при поддержке фонда «Росконгресс» для обсуждения будущего экономики, формирования поколения новых лидеров, изучения актуальных аналитических трендов и проведения экспертных исследований.
В сессии-презентации клуба приняли участие генеральный директор делового издания Игнатий Павлов, губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного совета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер, президент ПАО «Вымпелком» Александр Панков, первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков и специалист финансовой консалтинговой компании MTWI Financial Services Келечукву Годфри (Нигерия). Модерировала дискуссию доцент НИУ ВШЭ Екатерина Кручинская, также представившая клуб как одна из его первых участников.
Участники мероприятия пришли к выводу о том, что привычные экономические модели перестают работать и в каждой отрасли сегодня ищут ответы на сложные вопросы, для чего необходимы молодые специалисты со свежим взглядом. «Старые правила уже совсем не работают. Мы как экономическое медиа задались вопросом: где эта новая экспертиза? В итоге пришли к идее создать сообщество экономистов, которые могли бы не только комментировать происходящие процессы, но и совместно с признанными экспертами формулировать новые идеи, новые правила и тестировать новые гипотезы», – заявил Павлов, представляя инициативу.
По его словам, симбиоз опыта и молодой энергии должен быть максимально широким, и поэтому к работе клуба привлекли не только представителей академической школы, но и специалистов из промышленных компаний, системы государственного управления и центральных банков. Павлов добавил, что вопросов у экономики много – от меняющейся природы «экономики доверия» до фрагментации мировой экономики и неработающих механизмов глобализации – и именно на них клуб намерен искать ответы.
Участники сессии обозначили болевые точки своих отраслей. Панков из «Вымпелкома» рассказал, что телеком-отрасль столкнулась с разрывом между растущими объемами трафика и не растущей выручкой на абонента: за 20 лет тарифы ЖКХ обогнали инфляцию в 3,5–4 раза, тогда как тарифы на связь составили лишь 70% от инфляции. «Если тарифы поднять в два раза сегодня, завтра все дружно перейдут к конкурентам», – констатировал он, отметив, что старые экономические модели окупаемости сетей фактически не работают.
Текслер в свою очередь поднял тему подготовки кадров: он назвал СПО «первой ступенькой» к высшему образованию, отметив, что 72% молодых людей после 9-го класса сегодня идут в колледжи, но большинство из них планирует продолжать учебу в вузах. «Будущее за молодыми специалистами, молодыми учеными и, конечно же, за молодыми экономистами», – заключил он. Первый заместитель министра транспорта Пашков говорил о сочетании карьеры и научной деятельности у молодых кадров, а Годфри представил международный взгляд на кадровый обмен и шеринг экспертизы.