«Ведомости» представили клуб «Новое поколение» участникам фестиваля молодежи

Участники мероприятия пришли к выводу о том, что привычные экономические модели перестают работать и в каждой отрасли сегодня ищут ответы на сложные вопросы, для чего необходимы молодые специалисты со свежим взглядом. «Старые правила уже совсем не работают. Мы как экономическое медиа задались вопросом: где эта новая экспертиза? В итоге пришли к идее создать сообщество экономистов, которые могли бы не только комментировать происходящие процессы, но и совместно с признанными экспертами формулировать новые идеи, новые правила и тестировать новые гипотезы», – заявил Павлов, представляя инициативу.