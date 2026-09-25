Эксперты: сотрудничество БРИКС должно идти как в сфере экономики, так и культуры
Роль БРИКС и концепция многополярности стала предметом обсуждения на пленарной сессии в рамках XII Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Соучредитель аналитического центра Friends of BRICS+ Society (ЮАР) Карлинд Говендер, в частности, отметил, что финансовые и банковские решения должны приниматься не только с холодным расчетом, но и с учетом ценностного измерения.
«Бизнес и культура – не противоположности. Экономику и философию, “сердце” и “разум” нельзя разрывать. Финансовая инклюзивность – это вопрос достоинства и базовое человеческое право. Поэтому отключение России от мировой финансовой системы неприемлемо. Нам нужна философия, которая соединяет экономику и этику», – сказал он.
Президент конголезской диаспоры в России Патрик Боянга Бози сделал акцент на том, что «сохранение мира держится на трех столпах: межкультурный диалог, образование и молодежь, культурный суверенитет».
«Демократическая Республика Конго и африканские культуры учат, что мир – это искусство сосуществования и гармония между людьми и народами», – сказал он.
По словам Бози, Россия выступает как мост между Востоком и Западом и одновременно является надежным партнером африканских стран в отстаивании их суверенитета. Он также подчеркнул важность расширяющегося академического, культурного и гуманитарного обмена между Россией и Африкой.
В свою очередь, директор Института БРИКС в Нью-Дели Бинод Сингх Аджатшатру рассказал, что представления о том, что БРИКС является планом России по контролю над Юго-Восточной Азией или Африкой, не соответствуют действительности.
«Это идеи пропаганды Соединенных Штатов. И БРИКС – не площадка для ток-шоу», – заявил Аджатшатру. Он добавил, что у объединения есть четкие идеи по поводу мироустройства. Отвечая на вопрос о многополярности, спикер отметил, что она не предполагает навязывания своей повестки другим странам. По его словам, речь идет о ценностях, но не о принуждении.
Развивая тему многополярности, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира им. Льва Толстого Пьер де Голль отметил, что многополярность – это естественная динамика свободного выбора, свободной торговли и свободного общения. По его словам, биполярный мир родился из конфронтации Востока и Запада, и Запад до сих пор пытается его продлить.
Эксперты отметили, что подлинный мир невозможен только через западную логику баланса сил, договоров и институтов или только через восточную ориентацию на внутреннюю гармонию и саморегуляцию – он достигается их синтезом через диалог культур, общие нравственные и философские ценности и объединение народов.
Сессия прошла в преддверии третьего саммита и Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», который состоится 28–29 октября в Москве.