Эксперты: сотрудничество БРИКС должно идти как в сфере экономики, так и культуры

«Это идеи пропаганды Соединенных Штатов. И БРИКС – не площадка для ток-шоу», – заявил Аджатшатру. Он добавил, что у объединения есть четкие идеи по поводу мироустройства. Отвечая на вопрос о многополярности, спикер отметил, что она не предполагает навязывания своей повестки другим странам. По его словам, речь идет о ценностях, но не о принуждении.