Главные заявления Путина на заседании БРИКС+

По словам Путина, актуально укреплять потенциал Нового банка развития и обновлять его бизнес-модель: банк уже профинансировал 123 проекта почти на $40 млрд, но потребности в финансировании выше. Решить их могла бы новая инвестиционная платформа – она позволит привлекать долгосрочные капиталы, включая частные, не только в страны БРИКС, но и в экономики партнеров на Глобальном Юге и Востоке.