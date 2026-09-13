Главные заявления Путина на заседании БРИКС+Президент России отметил роль объединения в построении многополярного мира
Президент России Владимир Путин принял участие в заседании XVIII саммита БРИКС в формате БРИКС+. Встреча проходит в конгрессно-выставочном комплексе «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели. Заседание в формате БРИКС+ завершит рабочую программу саммита БРИКС, который проходит 12–13 сентября.
«Ведомости» собрали главные заявления Путина на заседании БРИКС+.
Встречи в формате БРИКС+ хорошо себя зарекомендовали, заявил Путин. По его словам, они дают возможность для прямого и открытого диалога полноправных членов БРИКС со странами-партнерами, а также другими заинтресованными в сотрудничестве с объединением государствами и многосторонними организациями.
Президент обратил внимание на то, что базовые ценности и идеалы объединения делают его привлекательным. Это верность независимому и самостоятельному курсу, а также стремление решать проблемы сообща, опираясь на международное право и ключевые положения Устава ООН.
БРИКС выступает за равные и неограниченные возможности для социального и экономического роста всех стран – для сбалансированного экономического и социального роста и благополучия населения. При этом, как отметил Путин, каждая страна вправе сохранять свою национальную культуру и традиции и идти собственным суверенным путем развития.
Как подчеркнул президент России, БРИКС сегодня – одна из главных движущих сил подлинной многосторонности в международных отношениях и активный участник построения более справедливого многополярного мира.
В странах БРИКС ежегодно растет население и укрепляются внутренние рынки. Как отметил Путин, здесь уже есть мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центры, современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура. Внутренняя торговля в рамках объединения достигла $1,2 трлн. На участников приходится почти четверть мирового экспорта, а БРИКС дает основную динамику мирового ВВП – 49 %.
Главный ресурс для развития БРИКС – взаимодополняемость экономик стран-участниц, отметил Путин. Фактически речь о формировании общей платформы роста объединения, органично соединяющей конкурентные преимущества экономик. Путин подчеркнул, что такую платформу важно выстраивать на принципах открытости и доступности – не только для участников БРИКС, но и для всех партнеров и друзей. Он выразил уверенность, что так и будет.
У государств БРИКС есть собственные каналы движения товаров, услуг и капиталов, независимые от внешней конъюнктуры. Они уже позволяют эффективно проводить коммерческие, банковские, финансовые и инвестиционные операции – несмотря на давление извне.
Россия предлагает оптимизировать сотрудничество: выстроить платежную и расчетно-депозитарную инфраструктуру БРИКС, учредить перестраховочный механизм и зерновую биржу. Все эти механизмы в будущем могут использовать и участники объединения, и партнеры БРИКС.
По словам Путина, актуально укреплять потенциал Нового банка развития и обновлять его бизнес-модель: банк уже профинансировал 123 проекта почти на $40 млрд, но потребности в финансировании выше. Решить их могла бы новая инвестиционная платформа – она позволит привлекать долгосрочные капиталы, включая частные, не только в страны БРИКС, но и в экономики партнеров на Глобальном Юге и Востоке.
Один из ключевых факторов глобального роста и суверенного развития – технологическая трансформация. Как подчеркнул Путин, из-за распространения искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых торговых платформ и финансовых решений меняется сама модель формирования экономической стоимости.
Объединение будет и впредь совместно работать со всеми международными партнерами в интересах всеобъемлющего и устойчивого развития, подытожил Путин.
Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12–13 сентября. Путин работает в Индии с 11 по 13 сентября. 11 сентября он провел встречу с премьер-министром Нарендрой Моди. Президент России 12 сентября выступил на саммите БРИКС, а также провел встречу с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. На полях саммита Путин также провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом. Президент России отметил, что товарооборот России и Эфиопии за 2025 г. значительно вырос и демонстрирует дальнейший рост.