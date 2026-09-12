Путин: товарооборот России и Эфиопии вырос втрое и продолжает расти
Товарооборот России и Эфиопии по итогам 2025 г. ощутимо вырос и продолжает увеличиваться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.
«Набран солидный темп по взаимной торговле. По итогам 2025 г. товарооборот вырос более чем в три раза, продолжает расти. Это хороший показатель», – сказал российский лидер (цитата по «РИА Новости»).
Российский президент прибыл в Нью-Дели 11 сентября с трехдневным рабочим визитом. Саммит БРИКС проходит в индийской столице 12–13 сентября.
12 сентября Путин выступил на саммите. Он заявил, что страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям, включая политику и безопасность, экономику и финансы, а также культурную и гуманитарную сферы.
Президент отметил, что БРИКС фактически стал крупнейшим объединением в мире. По его словам, страны объединения занимают треть территории Земли, на них приходится 40% мирового ВВП и почти половина населения планеты.