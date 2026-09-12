Путин: товарооборот России и Эфиопии вырос втрое и продолжает расти

Товарооборот России и Эфиопии по итогам 2025 г. ощутимо вырос и продолжает увеличиваться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.