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Главная / Политика /

Путин: товарооборот России и Эфиопии вырос втрое и продолжает расти

Елена Вострикова

Товарооборот России и Эфиопии по итогам 2025 г. ощутимо вырос и продолжает увеличиваться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Набран солидный темп по взаимной торговле. По итогам 2025 г. товарооборот вырос более чем в три раза, продолжает расти. Это хороший показатель», – сказал российский лидер (цитата по «РИА Новости»).

Российский президент прибыл в Нью-Дели 11 сентября с трехдневным рабочим визитом. Саммит БРИКС проходит в индийской столице 12–13 сентября.

12 сентября Путин выступил на саммите. Он заявил, что страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям, включая политику и безопасность, экономику и финансы, а также культурную и гуманитарную сферы.

Президент отметил, что БРИКС фактически стал крупнейшим объединением в мире. По его словам, страны объединения занимают треть территории Земли, на них приходится 40% мирового ВВП и почти половина населения планеты.

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