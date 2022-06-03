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Где инвестору сейчас искать дивидендную доходность

Прежде всего это нефтегазовый сектор, но приемлемую доходность могут показать и телекоммуникации с электроэнергетикой
Инга Сангалова
На 31 мая лишь 10 компаний из индекса Мосбиржи (всего там 43 бумаги) объявили о выплате с мая по июль дивидендов за 2021 г. / Максим Стулов / Ведомости

В подборе акций для инвестпортфелей немаловажную роль играют дивиденды, которые позволяют получить дополнительный доход от вложений на долгосрочную перспективу. Российские компании в последние годы выплачивали высокие дивиденды, но на фоне спецоперации и начавшегося кризиса одна за другой стали от них отказываться.

На 31 мая лишь 10 компаний из индекса Мосбиржи (всего там 43 бумаги) объявили о выплате с мая по июль дивидендов за 2021 г. – на это время ранее приходилась основная часть выплат, пишут аналитики SberCIB в своем обзоре (есть у «Ведомостей»). 15 компаний отказались от выплат либо перенесли решение на более поздний срок, ссылаясь на неопределенность из-за санкций, потребность в оборотном капитале для обеспечения текущей деятельности, рост стоимости кредитования и повышенные риски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных