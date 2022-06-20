ФРС действует все более агрессивно: чего ждать рынкам

Американский рынок уже перешел в «медвежью» фазу, а инвесторов решение не удивило, они восприняли его как мягкое: индекс Dow Jones поднялся на 1%, S&P 500 – на 1,5%, NASDAQ – на 2,5%. Но уже на следующий день рынок растерял свои позиции: 16 июня индекс Dow Jones завершил снижением на 2,4%, S&P 500 – на 3,3%, NASDAQ Composite – на 4%. По результатам недели все три индекса остались в минусе: Dow Jones и NASDAQ потеряли по 4,8%, S&P 500 – 5,8%. С начала года они упали на 17,8, 31 и 22,9% соответственно.