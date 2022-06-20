ФРС действует все более агрессивно: чего ждать рынкам«Медвежий» тренд будет доминировать на американском рынке до конца года, считают эксперты
Экономика США замедлится, но рецессия не неизбежна, поскольку ФРС предпринимает все более агрессивные действия для решения проблемы разогнавшейся инфляции, заявила 19 июня глава минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC. На минувшей неделе ФРС повысила процентную ставку сразу на 75 б. п. до 1,5–1,75%. На столь резкий шаг Федрезерв пошел впервые с 1994 г. Йеллен также считает, что «неприемлемо высокая» инфляция – глобальное явление, немедленно сбить ее не удастся.
Американский рынок уже перешел в «медвежью» фазу, а инвесторов решение не удивило, они восприняли его как мягкое: индекс Dow Jones поднялся на 1%, S&P 500 – на 1,5%, NASDAQ – на 2,5%. Но уже на следующий день рынок растерял свои позиции: 16 июня индекс Dow Jones завершил снижением на 2,4%, S&P 500 – на 3,3%, NASDAQ Composite – на 4%. По результатам недели все три индекса остались в минусе: Dow Jones и NASDAQ потеряли по 4,8%, S&P 500 – 5,8%. С начала года они упали на 17,8, 31 и 22,9% соответственно.