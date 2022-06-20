Газета
Финансы / Инвестиции Эксклюзивно по подписке

ФРС действует все более агрессивно: чего ждать рынкам

«Медвежий» тренд будет доминировать на американском рынке до конца года, считают эксперты
Инга Сангалова
Глава ФРС Джером Пауэлл / Graeme Jennings / AFP

Экономика США замедлится, но рецессия не неизбежна, поскольку ФРС предпринимает все более агрессивные действия для решения проблемы разогнавшейся инфляции, заявила 19 июня глава минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC. На минувшей неделе ФРС повысила процентную ставку сразу на 75 б. п. до 1,5–1,75%. На столь резкий шаг Федрезерв пошел впервые с 1994 г. Йеллен также считает, что «неприемлемо высокая» инфляция – глобальное явление, немедленно сбить ее не удастся.

Американский рынок уже перешел в «медвежью» фазу, а инвесторов решение не удивило, они восприняли его как мягкое: индекс Dow Jones поднялся на 1%, S&P 500 – на 1,5%, NASDAQ – на 2,5%. Но уже на следующий день рынок растерял свои позиции: 16 июня индекс Dow Jones завершил снижением на 2,4%, S&P 500 – на 3,3%, NASDAQ Composite – на 4%. По результатам недели все три индекса остались в минусе: Dow Jones и NASDAQ потеряли по 4,8%, S&P 500 – 5,8%. С начала года они упали на 17,8, 31 и 22,9% соответственно.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных