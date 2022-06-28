Как эмбарго на российское золото отразится на рынке и золотодобытчиках

Присоединиться к Штатам также планируют три страны, входящие в «семерку» (G7): Великобритания, Япония и Канада. Они надеются, что остальные – Германия, Франция и Италия – поддержат эмбарго в ходе саммита G7 26–28 июня в Германии. Но на саммите вопрос эмбарго на российское золото окончательно решен не будет: канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF 27 июня заявил, что предложение США о запрете экспорта золота из России в европейские страны должно обсуждаться внутри ЕС, а не приниматься G7.