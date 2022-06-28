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Как эмбарго на российское золото отразится на рынке и золотодобытчиках

Последствия не будут катастрофическими, с одной стороны, но и не подстегнут сильно внутренний спрос
Инга Сангалова
Шесть из 10 крупнейших в мире импортеров золота не поддерживают санкции против России / Sergei Karpukhin / Reuters

Запад предпринимает новые попытки ограничить доходы России от экспорта, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. 28 июня США ввели запрет на импорт физического золота, добытого в России, и товары, произведенные в России из него. Запад хочет лишить Россию второй после энергоносителей статьи дохода от экспорта, которая, как написал в своем Twitter президент США Джо Байден, «приносит десятки миллиардов долларов».

Присоединиться к Штатам также планируют три страны, входящие в «семерку» (G7): Великобритания, Япония и Канада. Они надеются, что остальные – Германия, Франция и Италия – поддержат эмбарго в ходе саммита G7 26–28 июня в Германии. Но на саммите вопрос эмбарго на российское золото окончательно решен не будет: канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF 27 июня заявил, что предложение США о запрете экспорта золота из России в европейские страны должно обсуждаться внутри ЕС, а не приниматься G7.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных