Как эмбарго на российское золото отразится на рынке и золотодобытчиках

Как эмбарго на российское золото отразится на рынке и золотодобытчикахПоследствия не будут катастрофическими, с одной стороны, но и не подстегнут сильно внутренний спрос
Запад предпринимает новые попытки ограничить доходы России от экспорта, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. 28 июня США ввели запрет на импорт физического золота, добытого в России, и товары, произведенные в России из него. Запад хочет лишить Россию второй после энергоносителей статьи дохода от экспорта, которая, как написал в своем Twitter президент США Джо Байден, «приносит десятки миллиардов долларов».
Присоединиться к Штатам также планируют три страны, входящие в «семерку» (G7): Великобритания, Япония и Канада. Они надеются, что остальные – Германия, Франция и Италия – поддержат эмбарго в ходе саммита G7 26–28 июня в Германии. Но на саммите вопрос эмбарго на российское золото окончательно решен не будет: канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF 27 июня заявил, что предложение США о запрете экспорта золота из России в европейские страны должно обсуждаться внутри ЕС, а не приниматься G7.