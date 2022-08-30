Какие перспективы у акций АФК «Система» и «Татнефти»У «Татнефти» больше шансов для роста на фоне высоких цен на нефть, тогда как «Системе» поможет IPO ее активов
Акционерная финансовая корпорация «Система» и нефтяная компания «Татнефть» 29 августа опубликовали результаты своей деятельности по МСФО за первое полугодие. Обе компании показали позитивные результаты и рост выручки, но инвесторов АФК «Система» они особо не порадовали – бумаги компании снижались в течение дня на 0,41%, хотя торги закончили ростом на 0,55% (14,6 руб.). Акции «Татнефти» росли вместе с рынком, обыкновенные прибавляли 0,51%, привилегированные – 0,65%; к концу торгов акции выросли на 1% (454,5 руб.) и 0,72% (418 руб.).
Как поработала АФК «Система»
АФК «Система» – российская инвесткомпания, в портфеле которой более 20 компаний, среди них: МТС (49,94%), лесопромышленный холдинг Segezha Group (62,2%), сеть клиник «Медси» (95,5%), девелопер Etalon Group (48,8%), интернет-ритейлер Ozon (31,8%), агрохолдинг «Степь» (89,7%) и фармкомпания «Биннофарм» (72,2%). АФК «Система» в мае получила от правкомиссии разрешение на продолжение обращения ее депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже до 13 мая 2023 г. На Московский бирже торгуются акции компании.
Выручка корпорации по МСФО во II квартале выросла на 20% год к году до 213,8 млрд руб., говорится в отчете. За первое полугодие выручка увеличилась на 22,8% до 427,8 млрд руб. Скорректированная OIBDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов), которая раскрывается компанией отдельно во II квартале, составила 85,8 млрд руб. – она выросла на 46,8%. Рентабельность скорректированной OIBDA достигла 40,1% против 32,5% год назад. Консолидированный чистый долг достиг 944,4 млрд руб. (+7%).