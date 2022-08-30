Какие перспективы у акций АФК «Система» и «Татнефти»

Выручка корпорации по МСФО во II квартале выросла на 20% год к году до 213,8 млрд руб., говорится в отчете. За первое полугодие выручка увеличилась на 22,8% до 427,8 млрд руб. Скорректированная OIBDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов), которая раскрывается компанией отдельно во II квартале, составила 85,8 млрд руб. – она выросла на 46,8%. Рентабельность скорректированной OIBDA достигла 40,1% против 32,5% год назад. Консолидированный чистый долг достиг 944,4 млрд руб. (+7%).