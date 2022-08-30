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Какие перспективы у акций АФК «Система» и «Татнефти»

У «Татнефти» больше шансов для роста на фоне высоких цен на нефть, тогда как «Системе» поможет IPO ее активов
Екатерина Литова Инга Сангалова
Дальнейшая динамика акций «Татнефти» будет в большей степени зависеть от общего тренда на российском рынке / Андрей Гордеев / Ведомости

Акционерная финансовая корпорация «Система» и нефтяная компания «Татнефть» 29 августа опубликовали результаты своей деятельности по МСФО за первое полугодие. Обе компании показали позитивные результаты и рост выручки, но инвесторов АФК «Система» они особо не порадовали – бумаги компании снижались в течение дня на 0,41%, хотя торги закончили ростом на 0,55% (14,6 руб.). Акции «Татнефти» росли вместе с рынком, обыкновенные прибавляли 0,51%, привилегированные – 0,65%; к концу торгов акции выросли на 1% (454,5 руб.) и 0,72% (418 руб.).

Как поработала АФК «Система»

АФК «Система» – российская инвесткомпания, в портфеле которой более 20 компаний, среди них: МТС (49,94%), лесопромышленный холдинг Segezha Group (62,2%), сеть клиник «Медси» (95,5%), девелопер Etalon Group (48,8%), интернет-ритейлер Ozon (31,8%), агрохолдинг «Степь» (89,7%) и фармкомпания «Биннофарм» (72,2%). АФК «Система» в мае получила от правкомиссии разрешение на продолжение обращения ее депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже до 13 мая 2023 г. На Московский бирже торгуются акции компании.

Выручка корпорации по МСФО во II квартале выросла на 20% год к году до 213,8 млрд руб., говорится в отчете. За первое полугодие выручка увеличилась на 22,8% до 427,8 млрд руб. Скорректированная OIBDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов), которая раскрывается компанией отдельно во II квартале, составила 85,8 млрд руб. – она выросла на 46,8%. Рентабельность скорректированной OIBDA достигла 40,1% против 32,5% год назад. Консолидированный чистый долг достиг 944,4 млрд руб. (+7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных