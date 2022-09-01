«Газпром» оживил фондовый рынок в последний день лета

Вес бумаги компании в индексе Мосбиржи 31 августа составил 12,8%, уступая по этому показателю лишь «Лукойлу» (13,9%), тогда как еще 30 августа его опережал Сбербанк – его вес по итогам 31 августа стал 11,89%. «Газпром» сейчас является самой дорогой российской компанией, ее капитализация по итогам торгов превысила 6 трлн руб., за один торговый день она выросла на 1,2 трлн руб., следует из данных Мосбиржи. На втором месте идет «Роснефть» (3,9 трлн руб.).