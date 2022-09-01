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«Газпром» оживил фондовый рынок в последний день лета

Его дивиденды, если их выплатят, а также других компаний могут добавить рынку 700 млрд рублей ликвидности
Софья Шелудченко
Драйвером роста акций «Газпрома» стала рекомендация совета директоров 30 августа выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие / Евгений Разумный / Ведомости

Взлет акций «Газпрома» стал драйвером роста российского фондового рынка в последний день лета: по итогам торгов 31 августа бумаги компании взлетели на 25% (254,9 руб.), а индекс Московской биржи прибавил 4,05% и достиг 2400 пунктов, его долларовый аналог РТС вырос на 3,82% до 1258 пунктов. Рынок акций на фоне ралли «Газпрома» обновил трехмесячный максимум.

Вес бумаги компании в индексе Мосбиржи 31 августа составил 12,8%, уступая по этому показателю лишь «Лукойлу» (13,9%), тогда как еще 30 августа его опережал Сбербанк – его вес по итогам 31 августа стал 11,89%. «Газпром» сейчас является самой дорогой российской компанией, ее капитализация по итогам торгов превысила 6 трлн руб., за один торговый день она выросла на 1,2 трлн руб., следует из данных Мосбиржи. На втором месте идет «Роснефть» (3,9 трлн руб.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных