«Газпром» оживил фондовый рынок в последний день лета

«Газпром» оживил фондовый рынок в последний день летаЕго дивиденды, если их выплатят, а также других компаний могут добавить рынку 700 млрд рублей ликвидности
Взлет акций «Газпрома» стал драйвером роста российского фондового рынка в последний день лета: по итогам торгов 31 августа бумаги компании взлетели на 25% (254,9 руб.), а индекс Московской биржи прибавил 4,05% и достиг 2400 пунктов, его долларовый аналог РТС вырос на 3,82% до 1258 пунктов. Рынок акций на фоне ралли «Газпрома» обновил трехмесячный максимум.
Вес бумаги компании в индексе Мосбиржи 31 августа составил 12,8%, уступая по этому показателю лишь «Лукойлу» (13,9%), тогда как еще 30 августа его опережал Сбербанк – его вес по итогам 31 августа стал 11,89%. «Газпром» сейчас является самой дорогой российской компанией, ее капитализация по итогам торгов превысила 6 трлн руб., за один торговый день она выросла на 1,2 трлн руб., следует из данных Мосбиржи. На втором месте идет «Роснефть» (3,9 трлн руб.).