Акции «Газпрома» взлетели в цене на новостях о дивидендах

Хотя «Газпром» сообщил о рекомендации выплатить дивиденды после закрытия торгов на Мосбирже, инвесторы активно заинтересовались бумагами компании после 16:00 мск. По итогам торгов бумаги закрылись ростом на 7,4% до 204 руб. за бумагу, в то время как весь индекс Мосбиржи прибавил 0,45% по итогам дня. Объем торгов акциями «Газпрома» превысил 22 млрд руб., при этом торговый максимум в остальные торговые дни августа составлял 8,8 млрд руб. Рост могли организовать инсайдеры, не исключает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. 22 млрд руб. – это максимум с 1 июля, когда «Газпром» отказался платить объявленные ранее дивиденды [за 2021 г.], поясняет он.