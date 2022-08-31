Акции «Газпрома» взлетели в цене на новостях о дивидендах

Акции «Газпрома» взлетели в цене на новостях о дивидендахНакануне совет директоров рекомендовал выплатить боле 1,2 трлн рублей дивидендов за первое полугодие
Акции «Газпрома» подорожали на 18,5% до 241,82 руб. на старте торгов в среду, 31 августа, следует из данных Московской биржи. Бумаги достигли максимальной ценовой границы, которую Мосбиржа расширила перед началом торгов. Спустя 15 минут торгов бумаги росли уже почти на 30%, а индекс Мосбиржи вслед за «Газпромом» растет на 4,7%.
Мосбиржа из-за резкого повышения цены акции более чем на 20% перевела торги бумагами в режим дискретного аукциона на полчаса. Вечером 30 августа, уже после закрытия торгов на Мосбирже, совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 51,03 руб. на акцию и объявил о проведении внеочередного собрания акционеров, сообщалось в Telegram-канале газовой компании. Внеочередное собрание акционеров, которое решит судьбу дивидендов, пройдет 30 сентября. Отсечка для получения дивидендов – 11 октября.
Хотя «Газпром» сообщил о рекомендации выплатить дивиденды после закрытия торгов на Мосбирже, инвесторы активно заинтересовались бумагами компании после 16:00 мск. По итогам торгов бумаги закрылись ростом на 7,4% до 204 руб. за бумагу, в то время как весь индекс Мосбиржи прибавил 0,45% по итогам дня. Объем торгов акциями «Газпрома» превысил 22 млрд руб., при этом торговый максимум в остальные торговые дни августа составлял 8,8 млрд руб. Рост могли организовать инсайдеры, не исключает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. 22 млрд руб. – это максимум с 1 июля, когда «Газпром» отказался платить объявленные ранее дивиденды [за 2021 г.], поясняет он.
Рекомендация совета директоров дана с учетом «уверенных финансовых результатов и значительного запаса ликвидности на балансе», приводятся слова зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова в сообщении компании. Выручка и прибыль «Газпрома» по МСФО за первое полугодие были рекордными, говорил он: чистая прибыль по МСФО составила 2,5 трлн руб., а дивидендная база – 2,4 трлн руб. Общий объем выплат по промежуточным дивидендам может достичь около 1,25 трлн руб. – компания платит 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО в соответствие со своей дивполитикой. «Газпром» в дальнейшем намерен придерживаться действующей дивидендной политики, заявил Садыгов.
Цена закрытия одной акции нефтегазовой компании 30 августа составляла 204 руб., капитализация – 4,8 трлн руб. Дивдоходность оценивалась аналитиками на уровне 25%.
Дивидендная политика «Газпрома» была предметом обсуждений на фондовом рынке в течение лета. Совет директоров компании в мае рекомендовал акционерам выплатить по итогам 2021 г. 52,53 руб. дивидендов на акцию. Общая сумма должна была составить 1,24 трлн руб. (50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО) и стать рекордной для всего российского фондового рынка.
Дивидендная доходность оценивалась аналитиками на уровне 18%. Но 30 июня акционеры «Газпрома» отказались от выплат дивидендов за 2021 г. При этом компания выплатит в бюджет временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 1,2 трлн руб., что фактически соответствует сумме предложенных дивидендов.
В день отказа от выплат акции «Газпрома» рухнули в цене на 30% (207 руб.). 29 июня акции стоили 297,65, и на 30 августа бумаги «Газпрома» стоили все еще на 31,5% меньше июньских показателей, даже с учетом роста в течение торгового дня.