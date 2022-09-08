«Роснефть» планирует выпустить облигации в юанях

Учитывая существенно более масштабный бизнес «Роснефти» и её стабильно высокие кредитные рейтинги, рассуждает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, стоит ожидать повышенного интереса к выпуску облигаций нефтяной компании. Это, по мнению эксперта, отразится как на более существенном объеме привлечения, так и на относительно меньшей его стоимости. Ставка купона выпуска «Роснефти», скорее всего, будет несколько ниже, чем купоны размещений «Русала» и «Полюса», а также ориентир по ставке купона выпуска «Металлоинвеста», предполагает Суверов. То, что на российский рынок облигаций для размещения ценных бумаг в юанях начинают выходить крупные игроки, является, безусловно очень позитивным сигналом.