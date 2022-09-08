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Инвестиции

«Роснефть» планирует выпустить облигации в юанях

Размещение состоится в сентябре и составит 10 млрд юаней
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Нефтяная компания «Роснефть» сообщила, что планирует выпустить на Мосбирже облигации минимальным объемом 10 млрд юаней. Срок обращения составит 10 лет, ставка купона будет объявлена позднее. Сбор заявок на биржевые облигации серии 002P-12 пройдет 13 сентября, размещение – 20 сентября, следует из предварительных параметров выпуска. Облигации получили рейтинг ruAAA от рейтингового агентства «Эксперт РА». Организаторами размещения станут ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН и МКБ.

«Роснефть» как минимум удвоит российский рынок бондов в юанях. В августе производитель алюминия «Русал» и золотодобытчик «Полюс» выпустили облигации в китайской валюте. Объем составил 4 млрд и 4,6 млрд юаней, размер купонов – 3,9% и 3,8% соответственно. Горно-металлургическая компания «Металлоинвест» на этой неделе также заявила о планах по размещению облигации в юанях на локальном рынке в объеме до 2 млрд со ставкой купона до 3,5% для двухлетнего выпуска и до 4% для пятилетнего.

«Нам важны альтернативные возможности для финансирования, а китайский юань как инструмент может позволить нам получать ликвидность, особенно на фоне закрытие западного рынка», – сказал на Московском финансовом форуме заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка «Газпромбанка» Алексей Оферкин. По его словам, участникам рынка, в первую очередь корпоративным эмитентам с экспортной составляющей, нужно найти какой-то замещающий инструмент с более-менее понятной валютой. Юань в этом плане самая подходящая валюта, резюмировал Оферкин.

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Учитывая существенно более масштабный бизнес «Роснефти» и её стабильно высокие кредитные рейтинги, рассуждает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, стоит ожидать повышенного интереса к выпуску облигаций нефтяной компании. Это, по мнению эксперта, отразится как на более существенном объеме привлечения, так и на относительно меньшей его стоимости. Ставка купона выпуска «Роснефти», скорее всего, будет несколько ниже, чем купоны размещений «Русала» и «Полюса», а также ориентир по ставке купона выпуска «Металлоинвеста», предполагает Суверов. То, что на российский рынок облигаций для размещения ценных бумаг в юанях начинают выходить крупные игроки, является, безусловно очень позитивным сигналом.

Ранее инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев говорил, что запрос на размещение юаней в инвестиционные инструменты у физлиц крайне высок. По его мнению, облигации в юанях, выпущенные по российскому праву, позволяют инвестировать с минимальными инфраструктурными и санкционными рисками. Его поддержала начальник отдела анализа долгового рынка «Ренессанс капитала» Мария Радченко – юань, по ее мнению, поможет инвесторам, которые привыкли диверсифицировать валютные вложения.

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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