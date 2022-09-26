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Акция -37% до 26 сентября

Как российским инвесторам отойти от шока на фондовом рынке

Аналитики советуют переждать высокую волатильность и сфокусироваться на дивидендах
Инга Сангалова
Среднесрочным фактором поддержки российского рынка может стать его изолированность от мировых бирж / Евгений Разумный / Ведомости

Индекс Мосбиржи пережил худшую неделю с февраля и обрушился с 19 по 23 сентября на 14,2% до 2089,87 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, впервые с апреля упал на 10,45% до 1141,81 пункта. Лидерами падения за неделю стали бумаги «Полиметалла» (-32,04%), ПИК (-24,1%), Globaltrans (-22,53%), НЛМК (-21,79%) и «Русала» (-20,99%). Ни одна из компаний, входящих в индекс Мосбиржи, не показала за неделю рост стоимости котировок.

Лихорадка фондового рынка не затронула рубль, который укреплялся к доллару, евро и китайскому юаню: с 19 по 23 сентября американская валюта подешевела на 3,9% до 57,92 руб., евро – на 5,9% до 56,3 руб., юань – на 5,9% до 8,092 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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