Как российским инвесторам отойти от шока на фондовом рынке

Как российским инвесторам отойти от шока на фондовом рынкеАналитики советуют переждать высокую волатильность и сфокусироваться на дивидендах
Индекс Мосбиржи пережил худшую неделю с февраля и обрушился с 19 по 23 сентября на 14,2% до 2089,87 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, впервые с апреля упал на 10,45% до 1141,81 пункта. Лидерами падения за неделю стали бумаги «Полиметалла» (-32,04%), ПИК (-24,1%), Globaltrans (-22,53%), НЛМК (-21,79%) и «Русала» (-20,99%). Ни одна из компаний, входящих в индекс Мосбиржи, не показала за неделю рост стоимости котировок.
Лихорадка фондового рынка не затронула рубль, который укреплялся к доллару, евро и китайскому юаню: с 19 по 23 сентября американская валюта подешевела на 3,9% до 57,92 руб., евро – на 5,9% до 56,3 руб., юань – на 5,9% до 8,092 руб.
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