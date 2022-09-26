Как российским инвесторам отойти от шока на фондовом рынке

Индекс Мосбиржи пережил худшую неделю с февраля и обрушился с 19 по 23 сентября на 14,2% до 2089,87 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, впервые с апреля упал на 10,45% до 1141,81 пункта. Лидерами падения за неделю стали бумаги «Полиметалла» (-32,04%), ПИК (-24,1%), Globaltrans (-22,53%), НЛМК (-21,79%) и «Русала» (-20,99%). Ни одна из компаний, входящих в индекс Мосбиржи, не показала за неделю рост стоимости котировок.