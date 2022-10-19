Пройден ли пик кризиса у сталелитейщиков

У лидера по производству стали, НЛМК, за III квартал выплавка металла упала на 11% до 3,9 млн т, сообщила компания 17 октября. Причина – сокращение производства липецкой площадки в связи со снижением спроса на сталь в Европе и санкциями. При этом в годовом выражении производство стали за девять месяцев выросло на 1%. Продажи НЛМК выросли на 8% до 4,3 млн т (+5% год к году) за счет нормализации запасов, накопленных во II квартале, а также восстановления спроса на плоский прокат на рынках России и Турции. Реализация готовой продукции увеличилась на 29% относительно II квартала до 2,9 млн т (+4% год к году).