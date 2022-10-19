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Пройден ли пик кризиса у сталелитейщиков

На отрасль эксперты смотрят осторожно, но у компаний есть возможности справиться с давлением
Екатерина Литова
Металлурги гибко меняют корзину продаж в сторону увеличения доли полуфабрикатов и снижения доли продукции с высокой добавленной стоимостью / Андрей Махонин / Ведомости

Среди всех сырьевых секторов на сталелитейщиков эксперты смотрят осторожнее всего: ММК и «Северсталь» под блокирующими санкциями США, ЕС ввел эмбарго на поставки стальных полуфабрикатов, рубль укрепляется, цены на металл снижаются, производство сокращается, а затраты на логистику растут. Бумаги крупнейших российских производителей стали – НЛМК Владимира Лисина, ММК Виктора Рашникова и «Северстали» Алексея Мордашова – с начала года потеряли почти 60% своей стоимости. Компании перестали публиковать финансовую отчетность, предоставляя только операционные результаты.

У лидера по производству стали, НЛМК, за III квартал выплавка металла упала на 11% до 3,9 млн т, сообщила компания 17 октября. Причина – сокращение производства липецкой площадки в связи со снижением спроса на сталь в Европе и санкциями. При этом в годовом выражении производство стали за девять месяцев выросло на 1%. Продажи НЛМК выросли на 8% до 4,3 млн т (+5% год к году) за счет нормализации запасов, накопленных во II квартале, а также восстановления спроса на плоский прокат на рынках России и Турции. Реализация готовой продукции увеличилась на 29% относительно II квартала до 2,9 млн т (+4% год к году).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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