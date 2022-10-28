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Банки перезапускают облигации со структурным доходом

Раньше такие продукты часто привязывали к иностранным активам, но сейчас их переориентируют на отечественные
Михаил Кузнецов Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк разместит два выпуска так называемых инвестиционных облигаций 28 октября – один на индекс Мосбиржи с погашением через пять лет, второй с привязкой к динамике акций «Лукойла» и погашением через три года, следует из информации на его сайте. Минимальная сумма инвестирования – 1000 руб. (номинал бумаг). Комиссия за покупку в тарифе «Самостоятельный» – 0,725%, в тарифе «Инвестиционный» – от 0,3%.

ВТБ выпустит бумаги с привязкой к индексу Мосбиржи на 1 млрд руб. 31 октября. Срок обращения облигации номиналом 1000 руб. – три года с погашением 5 ноября 2025 г. Минимальная сумма покупки в брокере «Ньютон инвестиции» (бывшая «Газпромбанк инвестиции») – 300 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных