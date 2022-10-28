Банки перезапускают облигации со структурным доходом

Банки перезапускают облигации со структурным доходомРаньше такие продукты часто привязывали к иностранным активам, но сейчас их переориентируют на отечественные
Сбербанк разместит два выпуска так называемых инвестиционных облигаций 28 октября – один на индекс Мосбиржи с погашением через пять лет, второй с привязкой к динамике акций «Лукойла» и погашением через три года, следует из информации на его сайте. Минимальная сумма инвестирования – 1000 руб. (номинал бумаг). Комиссия за покупку в тарифе «Самостоятельный» – 0,725%, в тарифе «Инвестиционный» – от 0,3%.
ВТБ выпустит бумаги с привязкой к индексу Мосбиржи на 1 млрд руб. 31 октября. Срок обращения облигации номиналом 1000 руб. – три года с погашением 5 ноября 2025 г. Минимальная сумма покупки в брокере «Ньютон инвестиции» (бывшая «Газпромбанк инвестиции») – 300 000 руб.
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