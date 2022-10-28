Банки перезапускают облигации со структурным доходом

Сбербанк разместит два выпуска так называемых инвестиционных облигаций 28 октября – один на индекс Мосбиржи с погашением через пять лет, второй с привязкой к динамике акций «Лукойла» и погашением через три года, следует из информации на его сайте. Минимальная сумма инвестирования – 1000 руб. (номинал бумаг). Комиссия за покупку в тарифе «Самостоятельный» – 0,725%, в тарифе «Инвестиционный» – от 0,3%.