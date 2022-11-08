Первый год на бирже: семь падений против одного роста

На российских биржах в 2021 г. появилось восемь новых эмитентов – Fix Price, Европейский медицинский центр (ЕМС), Segezha Group, «Ренессанс страхование», Softline, CIAN, «СПБ биржа» и «Группа Позитив». Но спустя год только у «Позитива», компании в сфере информационной безопасности, акции смогли подорожать с первого торгового дня – на 27,3%. У остальных бумаги подешевели в несколько раз с момента начала торгов: акции лесопромышленной Segezha Group потеряли с апреля 2021 г. 36,4%, расписки Fix Price упали с марта на 50%, акции «Ренессанс страхования» с октября – на 59%, ЕМС с июля – на 61,3%. CIAN, Softline и «СПБ биржа» размещались в ноябре и потеряли с тех пор 62,8, 79 и 88% соответственно.