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Первый год на бирже: семь падений против одного роста

Бумаги единственной подорожавшей компании «Позитив» могут вырасти еще, а Fix Price – отыграть потери
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

На российских биржах в 2021 г. появилось восемь новых эмитентов – Fix Price, Европейский медицинский центр (ЕМС), Segezha Group, «Ренессанс страхование», Softline, CIAN, «СПБ биржа» и «Группа Позитив». Но спустя год только у «Позитива», компании в сфере информационной безопасности, акции смогли подорожать с первого торгового дня – на 27,3%. У остальных бумаги подешевели в несколько раз с момента начала торгов: акции лесопромышленной Segezha Group потеряли с апреля 2021 г. 36,4%, расписки Fix Price упали с марта на 50%, акции «Ренессанс страхования» с октября – на 59%, ЕМС с июля – на 61,3%. CIAN, Softline и «СПБ биржа» размещались в ноябре и потеряли с тех пор 62,8, 79 и 88% соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных