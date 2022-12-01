У российского фондового рынка есть шансы для роста в декабре

На 0,49% упал в среду индекс Мосбиржи

Бенчмарк Московской биржи 30 ноября упал по итогам основной торговой сессии на 0,49% до 2174 пунктов. Его долларовый аналог, индекс РТС, потерял 0,32% до 1125 пунктов. Доллар за день потерял 3 коп. до 60,9 руб., евро – 12 коп. до 63 руб. Юань укрепился на 12 коп. до 8,59 руб. Лидерами роста стали бумаги «Русала» (1,14%), Polymetal (1,09%), Fix Price (0,97%), МКБ (0,94%), TCS (0,87%). Лидерами падения стали бумаги «Норникеля» (-1,22%), «Сургутнефтегаза» (-0,94%), «Русгидро» (-0,79%), ММК (-0,79%) и «Аэрофлота» (-0,72%). Индекс Мосбиржи корректировался вниз, несмотря на повышение цен на нефть и умеренно позитивный внешнерыночный фон, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Активность инвесторов сдерживали склонность рубля к укреплению, затянувшаяся неопределенность вокруг потолка цен на российскую нефть и локальный дефицит выраженных драйверов. Статбюро Китая утром сообщило о том, что индексы PMI в промышленности и секторе услуг страны в ноябре упали сильнее прогнозов – до 48 и 46,7 пункта. Производственный PMI КНР сократился до минимума с апреля текущего года. Вместе с тем вторая оценка индекса потребительских цен еврозоны за минувший месяц показала, что инфляция в европейских странах замедлилась в годовом выражении до 10% с октябрьских 10,6%. На настроения участников торгов могут повлиять сигналы регулятора – в конце дня состоится выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, продолжает Бахтин. Российский рынок краткосрочно продолжит ориентироваться на общерыночный и геополитический фон, динамику сырьевых активов и курса рубля. По оценкам БКС, 1 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125–2225 пунктов. После прохождения пика налогового периода российская валюта не осталась без поддержки, говорит аналитик. Цены на нефть восстанавливались по мере улучшения общего сентимента, снижения доллара к основным валютам, а также поступления сигналов, указывающих на то, что ОПЕК+ 4 декабря может принять решение о сокращении добычи для стабилизации рынка. На рынке рублевого долга по-прежнему почти без движений. Краткосрочно пара доллар – рубль не определится с трендом, продолжая курсировать вблизи текущих значений, ожидает Бахтин. По оценке БКС, курс рубля к доллару до конца текущей недели сохранится на уровне 60–62 руб./$.