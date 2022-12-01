У российского фондового рынка есть шансы для роста в декабре

У российского фондового рынка есть шансы для роста в декабреЭто возможно в случае нейтральной геополитической повестки, роста цен на нефть и улучшения аппетита к риску
Ноябрь на фондовом рынке России выдался спокойным: индекс Мосбиржи завершил месяц повышением на 0,37% до 2174,53 пункта, его долларовый аналог РТС на фоне незначительного укрепления рубля прибавил 1,2% в область 1125,14 пункта. На валютном рынке в ноябре также не было отмечено сильных волнений: доллар за ноябрь снизился на 0,79% (49 коп.) до 60,99 руб., евро вырос на 3,6% (2,2 руб.) до 63,07 руб., юань поднялся на 2,48% (21 коп.) до 8,59 руб.
Объем торгов долларом с поставкой «завтра» в ноябре упал на 5,9% по сравнению с октябрем и составил 1,56 трлн руб., среднедневной оборот – 74,6 млрд руб. Объемы торгов в евро рухнули более чем на 30% до 833 млрд руб. Среднедневной показатель составил 39,7 млрд руб. Обороты торгов юанями упали на 18,8% (почти на столько же, на сколько выросли в октябре, +18,6%) и составили 1,23 трлн руб., средний дневной объем – 58,6 млрд руб.
Ноябрьский штиль
Ноябрь на фондовом и валютном рынках напомнил период начала лета, отмечает главный экономист по России и СНГ+ ИК «Ренессанс капитал» Софья Донец, после большого движения, связанного с геополитическими новостями и частичной мобилизацией в сентябре – октябре, повестка в ноябре не принесла больших сюрпризов. Волатильность резко упала, обороты снизились, а продолжить восстановление рынка помешал уровень 2250 пунктов по индексу Мосбиржи, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер. Локально давили и нефтяные цены, упавшие в моменте к минимумам января (ниже $81 за баррель Brent), но рынок переварил и этот негатив. Не было серьезной реакции и на введение потолка цен на сырье, добавляет инвестиционный консультант ФГ «Финам» Иван Пуховой. Правда, страны Запада его значение до сих пор не согласовали.
Банк России остался на паузе по ключевой ставке (сейчас – 7,5%), не подав рынку сигналов к развороту в ближайшие месяцы, отмечает Донец. Больше всего сюрпризов, по ее словам, преподнес рынок ОФЗ, который впитывал резко возросший объем размещений Минфина.
Портфельный менеджер УК «Открытие» Ирина Прохорова считает, что российский рынок акций в ноябре поддерживали корпоративные отчеты, реинвестирование дивидендов от экспортеров нефти и газа, новые рекомендации советов директоров других компаний. Намерение Сбербанка вернуться к регулярной публикации финансовой отчетности в этом году и выплате дивидендов в следующем вызвало всплеск оптимизма в финсекторе, добавляет аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. ВТБ, правда, пока не сделал похожих обещаний, как и TCS Group, результаты которой за III квартал разочаровали рынок, замечает она.
Чего ждать в декабре
Рост в последний месяц года может усилиться, если геополитический фон будет нейтральным, а за рубежом инвесторы улучшат аппетит к риску, считает Кожухова. В середине месяца пройдет очередное заседание ФРС, а за день до него будут опубликованы данные инфляции за ноябрь. Если американский регулятор замедлит темпы повышения ставок с 75 до 50 б. п. и даст не слишком жесткий сигнал на ближайшие месяцы, рисковые активы могут показать новогоднее ралли, не исключает Кожухова. ФРС способна снизить темп подъема ставки, согласен Зельцер, но курс на удорожание кредитных ресурсов, а значит, и рост долговой нагрузки корпораций продолжится. А для акций это среднесрочный негатив. Поэтому эксперт не исключает и того, что ралли американского рынка в этом году не будет.
На российском рынке решение ФРС может отразиться в котировках акций металлургического сектора, считает Прохорова. С повышенным интересом инвесторы в декабре будут следить за статистикой заболеваемости коронавирусом в Китае, решением ОПЕК+ 4 декабря по объемам добычи и последствиями введения ценового потолка на российскую нефть. Эти факторы, по ее мнению, станут определяющими в декабре.
Нефтяные цены могут получить импульс к росту после введения эмбарго на импорт нефти, полагает Кожухова. Динамика котировок будет зависеть и от сигналов ОПЕК+, согласна она, на рынке ходят слухи о возможном наращивании объемов сокращения добычи, что стало бы «бычьим» фактором для цен. Но если поставки черного золота из России резко упадут, отечественные нефтяники могут на какое-то время оказаться под давлением, полагает Кожухова.
Глобальные факторы, кроме цен на нефть, уже не влияют на динамику российских активов, отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий, основной фактор для них – курс рубля. Стабильная и крепкая отечественная валюта благоприятна для облигаций и нейтральна для акций, поясняет он. Русецкий также напоминает, что в декабре истекает срок девятимесячных депозитов, открытых в марте под повышенные ставки, – сбережения населения на них составляют несколько триллионов рублей и с высокой долей вероятности часть этих средств пойдет на рынок облигаций. На акции эта ситуация, по мнению Русецкого, не окажет существенного влияния.
В декабре индекс Мосбиржи может взять планку 2250 пунктов, считает Зельцер. Ближайшие дивидендные выплаты четырех крупных нефтяных компаний – «Татнефти», «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» – в сумме могут составить чуть более 900 млрд руб. и обеспечить приток на фондовый рынок порядка 55,9–74,6 млрд руб., оценивали ранее в БКС.
На что обратить внимание
Сейчас стоит присмотреться к облигациям, советует Русецкий, с учетом геополитической неопределенности стоит сфокусироваться на коротких корпоративных выпусках. Короткие ОФЗ с погашением до одного года – лучший вариант, уверен Пуховой. ЦБ перестал снижать ставки, а значит, рост номинала длинных облигаций прекращается, объясняет он.
Стоит обратить внимание на замещающие облигации, считает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев, называя выпуск «Газпрома» с погашением в апреле 2034 г. Он обладает достаточной ликвидностью для большинства инвесторов, а привязка купона к изменению курса доллара дает возможность получить дополнительную прибыль в случае ослабления рубля.
Руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров рекомендует наращивать позиции в золоте, облигациях и избегать рисков, связанных с инвестированием в недружественные страны. Он советует иметь аллокацию на компании роста в России и присматриваться к китайским акциям с Гонконгской биржи.
На 0,49% упал в среду индекс Мосбиржи
Бенчмарк Московской биржи 30 ноября упал по итогам основной торговой сессии на 0,49% до 2174 пунктов. Его долларовый аналог, индекс РТС, потерял 0,32% до 1125 пунктов. Доллар за день потерял 3 коп. до 60,9 руб., евро – 12 коп. до 63 руб. Юань укрепился на 12 коп. до 8,59 руб. Лидерами роста стали бумаги «Русала» (1,14%), Polymetal (1,09%), Fix Price (0,97%), МКБ (0,94%), TCS (0,87%). Лидерами падения стали бумаги «Норникеля» (-1,22%), «Сургутнефтегаза» (-0,94%), «Русгидро» (-0,79%), ММК (-0,79%) и «Аэрофлота» (-0,72%). Индекс Мосбиржи корректировался вниз, несмотря на повышение цен на нефть и умеренно позитивный внешнерыночный фон, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Активность инвесторов сдерживали склонность рубля к укреплению, затянувшаяся неопределенность вокруг потолка цен на российскую нефть и локальный дефицит выраженных драйверов. Статбюро Китая утром сообщило о том, что индексы PMI в промышленности и секторе услуг страны в ноябре упали сильнее прогнозов – до 48 и 46,7 пункта. Производственный PMI КНР сократился до минимума с апреля текущего года. Вместе с тем вторая оценка индекса потребительских цен еврозоны за минувший месяц показала, что инфляция в европейских странах замедлилась в годовом выражении до 10% с октябрьских 10,6%. На настроения участников торгов могут повлиять сигналы регулятора – в конце дня состоится выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, продолжает Бахтин. Российский рынок краткосрочно продолжит ориентироваться на общерыночный и геополитический фон, динамику сырьевых активов и курса рубля. По оценкам БКС, 1 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125–2225 пунктов. После прохождения пика налогового периода российская валюта не осталась без поддержки, говорит аналитик. Цены на нефть восстанавливались по мере улучшения общего сентимента, снижения доллара к основным валютам, а также поступления сигналов, указывающих на то, что ОПЕК+ 4 декабря может принять решение о сокращении добычи для стабилизации рынка. На рынке рублевого долга по-прежнему почти без движений. Краткосрочно пара доллар – рубль не определится с трендом, продолжая курсировать вблизи текущих значений, ожидает Бахтин. По оценке БКС, курс рубля к доллару до конца текущей недели сохранится на уровне 60–62 руб./$.
Акции Сбербанка (135,43 руб.) с начала года подешевели на 53,2%, но руководитель проектов ИК «Велес капитал» Валентина Савенкова не исключает роста бумаг на 60–67% в среднесрочной перспективе. У банка восстанавливаются основные финансовые показатели, а дивидендная доходность акций по итогам 2022 г. будет на уровне 5–6%, добавляет управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев. А если экстраполировать результаты последних месяцев на следующий период, то по итогам 2023 г. дивиденды уже составят более 20%. Это создает как минимум 100%-ный потенциал для роста цены акций, уверен Алексеев. Бумаги «Сбера» также будут в лидерах роста в случае геополитической разрядки, добавил он.
Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (24,85 руб.) с начала года упали на 35% и могут вернуться к уровням начала года в случае выплат дивидендов, считают аналитики. Компания не объявляла промежуточные дивиденды за 2022 г. и может сделать это в 2023 г., отмечает Кожухова, до этого инвестиционной привлекательности у ее бумаг не будет. Важное сопротивление у префов на уровне 27,80 руб., его достижение может спровоцировать скачок к пику сентября – 30,66 руб. (+23%), полагает эксперт.
VK (499,6 руб.) показывает успехи в реструктуризации бизнеса и успешно движется в сторону роста прибыли, говорит Комаров. У владельца российских соцсетей возможен новый импульс роста на фоне позитивной отчетности за III квартал 2022 г., полагает Савенкова. Обновленная 22 ноября целевая цена от аналитиков ИК «Велес капитал» – 1139 руб. за акцию (+128%).
Падение акций Alibaba (80,26 HKD на СПБ Бирже) с начала года на 34% аналитики «Финама» считают избыточным. Компания оценивается в 5,3 прогнозных EBITDA 2023 финансового года – это аномально низкое значение даже с учетом замедленных темпов роста. Также эксперты указывают на развитие сегмента облачных вычислений и расширение охвата основного e-commerce бизнеса, которые могут позволить Alibaba в 2023–2024 гг. наращивать выручку примерно на 10% в год. Целевая цена в «Финаме» по бумагам Alibaba – 154,6 HKD (+92%).