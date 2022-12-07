Поменявшие брокеров из-за санкций инвесторы могут столкнуться с переплатой налогов

0,55% потерял во вторник индекс Мосбиржи

Бенчмарк российского фондового рынка во вторник, 6 декабря, в основную торговую сессию потерял 0,55%, добравшись до 2196,24 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС упал на 1,58% до 1097,09 пункта. Доллар за день вырос на 73 коп. до 63,08 руб., евро – на 14 коп. до 66,13 руб. Юань подрос на 3 коп. до 8,958 руб. Лидерами роста 6 декабря стали бумаги НЛМК (0,93%), «Северстали» (0,92%), Ozon (0,55%), «Алросы» (0,45%) и МТС (0,32%). Среди лидеров снижения – бумаги TCS Group (-2,74%), «Магнита» (-2,42%), VK (-1,65%), En+ Group (-1,59%) и ПИК (-1,46%). Давление на отечественные акции во вторник оказали ухудшившиеся внешнерыночные настроения и спад нефтяных цен, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent падает третий день подряд. За этот период она снизилась на 7,6% до $80,28. После завершения основной сессии в России резко снизились американские биржевые индексы, отмечает стратег. Причиной охлаждения глобального риск-аппетита выступила позитивная макростатистика – значение индекса деловой активности (PMI) в сфере услуг США, опубликованного вчера, ощутимо превысило прогноз аналитиков (в ноябре он увеличился до 56,5 пункта по сравнению с 54,4 пункта месяцем ранее). Кроме того, в конце минувшей недели вышел сильный ноябрьский отчет по американскому рынку труда. Участники торгов склонны полагать, что такие статистические маркеры – довод в пользу более уверенного повышения процентных ставок ФРС для борьбы с инфляцией, говорит эксперт. На этом фоне доллар оттолкнулся от локальных минимумов и начал укрепляться к основным валютам, что среди прочего оказало давление на котировки сырьевых товаров. В среду станут известны октябрьские показатели экспорта и импорта КНР и промышленного производства Германии, выйдут предварительная оценка ВВП еврозоны за III квартал 2022 г. и еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Бахтин ожидает, что российский рынок в середине недели может торговаться в смешанном ключе, реагируя на внешний фон, ценовые изменения в нефти и динамику курса рубля. По оценкам БКС, 7 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2150–2250 пунктов, пара доллар – рубль может двигаться в пределах 61,5–63,5.