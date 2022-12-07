Поменявшие брокеров из-за санкций инвесторы могут столкнуться с переплатой налогов

Поменявшие брокеров из-за санкций инвесторы могут столкнуться с переплатой налоговИм грозит удержание НДФЛ с полной суммы продажи активов
Брокеры столкнулись со сложностями при расчете подоходного налога клиентов, чьи активы были переведены к ним от санкционных игроков, выяснили «Ведомости». Проблему подтвердили представители «Тинькофф инвестиций», Альфа-банка, «Финама» и НАУФОР. Ситуация может привести к тому, что брокеры не успеют обработать и собрать документы от сотен тысяч клиентов для определения налоговой базы – это чревато для инвесторов переплатой налогов, предупреждают профучастники.
Игроки фондового рынка просят Минфин разрешить им учитывать электронные данные от прошлого брокера и обсуждают с ведомством внесение поправок в Налоговый кодекс – соответствующую дискуссию с властями ведет профильная ассоциация НАУФОР, рассказал ее президент Алексей Тимофеев. Ассоциация направила уже два письма в Минфин на имя замминистра финансов Алексея Моисеева – в июле и сентябре (есть у «Ведомостей»).
В чем проблема
Весной подпавшие под ограничения брокеры начали переводить активы своих клиентов, в основном иностранные, другим игрокам. Подсанкционные компании передавали сводные данные в виде реестров, справок и др., где была вся информация о сделках и операциях. Брокеры обменивались информацией через сертифицированные каналы связи, чаще всего – через Национальный расчетный депозитарий (структура Мосбиржи для проведения клиринговых операций). Эта схема была разрешена Федеральной налоговой службой (ФНС) в рамках перевода ценных бумаг с одного индивидуального инвестиционного счета на другой при смене инвестором брокера, говорится в письме НАУФОР.
Брокеры являются также налоговыми агентами и обязаны удержать начисленный НДФЛ при выплате дохода физлицу от инвестиций. Компании при определении налогооблагаемой базы на основании заявления налогоплательщика могут учитывать только осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с покупкой бумаг. При этом их подтверждение должно быть только в виде оригиналов или заверенных копий документов.
Но вот процедуру массового перехода инвесторов Налоговый кодекс не предусматривает. Для учета входящей цены актива и корректного расчета подоходного налога частному инвестору необходимо предоставить большое количество оригиналов документов от предыдущего брокера, объясняет представитель «Тинькофф инвестиций». У организаций возникает необходимость в крайне сжатые сроки организовать прием, передачу и обработку существенного объема информации о переданных активах, например о количестве ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, стоимости и дате их приобретения, говорится в письме НАУФОР.
Еще летом «Тинькофф» инициировал процедуру передачи входящей цены по реестру от брокера, от которого переводились активы, что могло избавить клиентов от необходимости собирать эти документы лично, рассказывает представитель компании: брокер направил запросы в ЦБ, Минфин и НАУФОР, но не получил положительного сигнала в ответ на эту инициативу. НАУФОР в обоих письмах Минфину просит разрешить брокерам использовать данные из электронных документов и в случае перевода клиентских активов от подсанкционных игроков.
0,55% потерял во вторник индекс Мосбиржи
Бенчмарк российского фондового рынка во вторник, 6 декабря, в основную торговую сессию потерял 0,55%, добравшись до 2196,24 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС упал на 1,58% до 1097,09 пункта. Доллар за день вырос на 73 коп. до 63,08 руб., евро – на 14 коп. до 66,13 руб. Юань подрос на 3 коп. до 8,958 руб. Лидерами роста 6 декабря стали бумаги НЛМК (0,93%), «Северстали» (0,92%), Ozon (0,55%), «Алросы» (0,45%) и МТС (0,32%). Среди лидеров снижения – бумаги TCS Group (-2,74%), «Магнита» (-2,42%), VK (-1,65%), En+ Group (-1,59%) и ПИК (-1,46%). Давление на отечественные акции во вторник оказали ухудшившиеся внешнерыночные настроения и спад нефтяных цен, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent падает третий день подряд. За этот период она снизилась на 7,6% до $80,28. После завершения основной сессии в России резко снизились американские биржевые индексы, отмечает стратег. Причиной охлаждения глобального риск-аппетита выступила позитивная макростатистика – значение индекса деловой активности (PMI) в сфере услуг США, опубликованного вчера, ощутимо превысило прогноз аналитиков (в ноябре он увеличился до 56,5 пункта по сравнению с 54,4 пункта месяцем ранее). Кроме того, в конце минувшей недели вышел сильный ноябрьский отчет по американскому рынку труда. Участники торгов склонны полагать, что такие статистические маркеры – довод в пользу более уверенного повышения процентных ставок ФРС для борьбы с инфляцией, говорит эксперт. На этом фоне доллар оттолкнулся от локальных минимумов и начал укрепляться к основным валютам, что среди прочего оказало давление на котировки сырьевых товаров. В среду станут известны октябрьские показатели экспорта и импорта КНР и промышленного производства Германии, выйдут предварительная оценка ВВП еврозоны за III квартал 2022 г. и еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Бахтин ожидает, что российский рынок в середине недели может торговаться в смешанном ключе, реагируя на внешний фон, ценовые изменения в нефти и динамику курса рубля. По оценкам БКС, 7 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2150–2250 пунктов, пара доллар – рубль может двигаться в пределах 61,5–63,5.
Минфин изначально инициативы не поддержал – в обоих ответах (есть у «Ведомостей») директор департамента налоговой политики Данил Волков и его заместитель Руслан Лыков ссылаются на действующий Налоговый кодекс с требованием оригиналов всех документов или заверенных копий. Но 6 декабря представители ведомства оказались готовы к дискуссии и обсуждали этот вопрос с Тимофеевым. Проблема болезненна для всех брокеров, которые переводили своих клиентов, и тех игроков, которые их принимали – операционные возможности по обработке данных не позволяют это сделать в срок по действующим правилам, рассказал он «Ведомостям». По его словам, таких инвесторов свыше 200 000.
Желательно, чтобы поправки в Налоговый кодекс были приняты до конца года, поскольку налоговая база определяется в январе, но вероятность успеть низкая, признает Тимофеев.
Чем чревато
Если Минфин не направит разъяснение или не будут приняты поправки в Налоговый кодекс в самое ближайшее время, сотни тысяч инвесторов не успеют в установленный срок предоставить оригиналы необходимых документов, что грозит финансовыми потерями, говорит представитель «Тинькофф инвестиций». Там рассчитывают на то, что интересы инвесторов будут защищены, обращения профучастников повлияют на скорейшее решение вопроса. Если решение не будет найдено, клиенты, продавшие ценные бумаги в 2022 г. уже через нового брокера, будут обязаны заплатить 13% со всей продажи, а не с разницы (налог будет удержан в январе 2023 г.), объясняет руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Стоит также ожидать массовых обращений клиентов в Банк России из-за некорректного удержания налога по переведенным ценным бумагам, констатирует Леснов.
Процесс сбора данных совершенно нетривиален и его достаточно сложно автоматизировать, объясняет Леснов. Ситуацию осложняют кейсы клиентов ВТБ, одним из первых подпавшего под санкции: многие переводили активы в Альфа-банк, который позже тоже подпал под санкции, и уже его инвесторы начали массово переводить активы к другим брокерам. Это смешение клиентов и их активов существенно усложняет процесс документарного принятия затрат для корректного расчета налога, констатирует эксперт.
Брокер Альфа-банка готов обмениваться информацией централизованно для удобства клиентов, говорит представитель банка, этот вопрос компания готовится реализовать с некоторыми профучастниками.
Переводы носили массовый характер и осуществлялись достаточно оперативно, данные о балансовой стоимости заблокированных бумаг передавались в электронном формате, говорит операционный директор «Цифра брокера» Галина Карякина. Перед тем как попасть к профучастнику, клиенты сменили не одного брокера, добавляет она. «Надеемся, что налоговые службы пойдут сообществу навстречу – нагрузка на бэк-офисы брокеров к концу года и так колоссальная», – резюмирует Карякина. Вопрос затрагивает сотни тысяч клиентов, говорит Леснов, и решить его нужно до конца текущего года.
Представители ЦБ, Минфина и ФНС не ответили на запрос.