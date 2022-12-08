Есть ли перспективы у исламских инвестиций в России

На 0,15% опустился в среду индекс Мосбиржи

Бенчмарк Московской биржи 7 декабря опустился по итогам основной торговой сессии на 0,15% до 2192 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,17% до 1098 пунктов. Доллар за день потерял 33 коп. до 62,7 руб., евро – 5 коп. до 66 руб. Юань укрепился на 4 коп. до 9 руб. Лидерами роста стали бумаги «Норникеля» (+1,92%), ПИК (+1,77%), «Системы» (+1,37%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+1,23% и +1,05%). Лидерами падения – бумаги «Детского мира» (-2,15%), «Интер РАО» (-1,27%), «Полиметалла» (-0,88%), «Яндекса» (-0,72%) и VK (-0,66%). Российский рынок акций реагировал на падение ценовых уровней в нефти и локальный импульс укрепления рубля, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций»Александр Бахтин. Инвесторов беспокоит последняя макростатистика по КНР: экспорт из Китая снизился на 8,7%, а импорт – на 10,6% год к году, что было хуже ожиданий аналитиков. Приближающееся заседание ФРС (14 декабря) также сдерживало «быков». Последние данные по рынку труда и экономической активности в США были лучше прогнозов, что может склонить Федрезерв к более уверенному повышению ставок. На рынке нефти сохраняется ценовая нестабильность на фоне действия комплекса факторов – от негативной экономической статистики и развития истории с эмбарго и потолком цен на сырье из РФ до политики ОПЕК+, сигналов о смягчении локдаунов в Китае и динамики изменения запасов в США. По оценкам БКС, 8 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125–2225 пунктов. Рубль краткосрочно продолжит постепенное ослабление, продолжает Бахтин, в свете ухудшения платежного баланса из-за действия санкций на российский сырьевой экспорт и одновременного повышения спроса россиян на зарубежные товары перед новогодними праздниками. Прогноз БКС по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 62–64. Но потенциальный отскок цен на нефть и выраженная слабость интереса банков и населения к токсичным инвалютам как инструменту вложений могут дать рублю возможность периодически укрепляться в район 62 руб./$, добавляет Бахтин.