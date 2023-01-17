Портфель из облигаций в 2023 году должен быть консервативным

Облигации сейчас очень актуальны, отмечает аналитик УК «Альфа-капитал» Юлия Мельникова: при сопоставимых рисках доходности по ним выше, чем по вкладам, нет рисков заморозки активов и невыплат из-за инфраструктурных проблем и, наконец, на фоне ожидания снижения ключевой ставки стоимость бумаг может расти. Поэтому инвестор сможет заработать как на купонных платежах, так и на росте цен облигаций, объясняет эксперт. 2023 год может стать годом облигаций, а акции будут интересными во второй половине года, по мере смягчения денежно-кредитной политики, согласен управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.