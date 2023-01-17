Портфель из облигаций в 2023 году должен быть консервативным

Портфель из облигаций в 2023 году должен быть консервативнымСтоит обратить внимание на замещающие бонды и уменьшить долю высокодоходного сегмента
Российские эмитенты лишились в 2022 г. привычной возможности привлекать западное финансирование – теперь же рынок должен заместить емкость утраченного внешнего рынка облигаций за счет внутренних ресурсов. Такие планы на 2023 г. ставит себе Мосбиржа. Отчасти именно поэтому 2023 год может стать годом облигаций, уверены опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Облигации сейчас очень актуальны, отмечает аналитик УК «Альфа-капитал» Юлия Мельникова: при сопоставимых рисках доходности по ним выше, чем по вкладам, нет рисков заморозки активов и невыплат из-за инфраструктурных проблем и, наконец, на фоне ожидания снижения ключевой ставки стоимость бумаг может расти. Поэтому инвестор сможет заработать как на купонных платежах, так и на росте цен облигаций, объясняет эксперт. 2023 год может стать годом облигаций, а акции будут интересными во второй половине года, по мере смягчения денежно-кредитной политики, согласен управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.