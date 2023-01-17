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Портфель из облигаций в 2023 году должен быть консервативным

Стоит обратить внимание на замещающие бонды и уменьшить долю высокодоходного сегмента
Инга Сангалова
Один из экспертов считает оптимальной структуру портфеля, в котором наибольшая доля у компонента, защищающего от ослабления рубля / Евгений Разумный / Ведомости

Российские эмитенты лишились в 2022 г. привычной возможности привлекать западное финансирование – теперь же рынок должен заместить емкость утраченного внешнего рынка облигаций за счет внутренних ресурсов. Такие планы на 2023 г. ставит себе Мосбиржа. Отчасти именно поэтому 2023 год может стать годом облигаций, уверены опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Облигации сейчас очень актуальны, отмечает аналитик УК «Альфа-капитал» Юлия Мельникова: при сопоставимых рисках доходности по ним выше, чем по вкладам, нет рисков заморозки активов и невыплат из-за инфраструктурных проблем и, наконец, на фоне ожидания снижения ключевой ставки стоимость бумаг может расти. Поэтому инвестор сможет заработать как на купонных платежах, так и на росте цен облигаций, объясняет эксперт. 2023 год может стать годом облигаций, а акции будут интересными во второй половине года, по мере смягчения денежно-кредитной политики, согласен управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных