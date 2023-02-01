Что инвестору покупать в феврале

Январь на российском фондовом рынке выдался спокойным: индекс Мосбиржи поднялся на 3,3% до 2225,6 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, на фоне незначительного укрепления рубля прибавил 3,2%, достигнув 1001,23 пункта. На валютном рынке в первом месяце 2023 г. также не было отмечено сильных волнений: рубль ослаб к двум валютам – евро вырос на 1,5% (1,15 руб.) до 75,95 руб., а юань прибавил 2,35% (25 коп.) и достиг 10,35 руб. Доллар за январь снизился на 1,8% (1,22 руб.) до 69,82 руб.