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Что инвестору покупать в феврале

Рынок может оставаться под общим давлением геополитики, новых санкций, эмбарго и потолка цен на нефтепродукты
Инга Сангалова
Февраль отличается слабой сезонностью на фондовом рынке / Евгений Разумный / Ведомости

Январь на российском фондовом рынке выдался спокойным: индекс Мосбиржи поднялся на 3,3% до 2225,6 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, на фоне незначительного укрепления рубля прибавил 3,2%, достигнув 1001,23 пункта. На валютном рынке в первом месяце 2023 г. также не было отмечено сильных волнений: рубль ослаб к двум валютам – евро вырос на 1,5% (1,15 руб.) до 75,95 руб., а юань прибавил 2,35% (25 коп.) и достиг 10,35 руб. Доллар за январь снизился на 1,8% (1,22 руб.) до 69,82 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных