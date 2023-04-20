Крупные управляющие компании пытаются завлечь инвесторов недвижимостью

Одна из крупнейших управляющих компаний (УК) – «Альфа-капитал» запускает закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ), который будет инвестировать в жилую недвижимость города Сочи, рассказал «Ведомостям» представитель УК. Планы запустить дополнительные фонды с регулярными выплатами дохода от сдачи недвижимости в аренду также есть у «Тинькофф капитала», сообщил его представитель.