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Крупные управляющие компании пытаются завлечь инвесторов недвижимостью

Они запускают паевые инвестиционные фонды на квадратные метры, цена которых растет двузначными темпами в год
Михаил Кузнецов
neometria.ru

Одна из крупнейших управляющих компаний (УК) – «Альфа-капитал» запускает закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ), который будет инвестировать в жилую недвижимость города Сочи, рассказал «Ведомостям» представитель УК. Планы запустить дополнительные фонды с регулярными выплатами дохода от сдачи недвижимости в аренду также есть у «Тинькофф капитала», сообщил его представитель.

Стратегия «Альфа южные метры» ориентирована на долгосрочных розничных инвесторов, которые рассчитывают на доход за счет роста стоимости жилья, объяснил представитель УК. Правда, порог входа не мал – минимальная сумма вложений составит 107 000 руб., срок инвестиций – три года. Ожидаемая доходность стратегии составляет 18,76% за год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных