Крупные управляющие компании пытаются завлечь инвесторов недвижимостью

Крупные управляющие компании пытаются завлечь инвесторов недвижимостьюОни запускают паевые инвестиционные фонды на квадратные метры, цена которых растет двузначными темпами в год
Одна из крупнейших управляющих компаний (УК) – «Альфа-капитал» запускает закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ), который будет инвестировать в жилую недвижимость города Сочи, рассказал «Ведомостям» представитель УК. Планы запустить дополнительные фонды с регулярными выплатами дохода от сдачи недвижимости в аренду также есть у «Тинькофф капитала», сообщил его представитель.
Стратегия «Альфа южные метры» ориентирована на долгосрочных розничных инвесторов, которые рассчитывают на доход за счет роста стоимости жилья, объяснил представитель УК. Правда, порог входа не мал – минимальная сумма вложений составит 107 000 руб., срок инвестиций – три года. Ожидаемая доходность стратегии составляет 18,76% за год.
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