«Северсталь» не планирует выплачивать дивиденды второй год подряд

В прошлом году отрасль столкнулась с большим количеством вызовов. В марте Евросоюз пятым пакетом санкций ввел запрет на импорт некоторых видов стальной продукции, в частности горячего, холодного и сортового проката, а также труб. Это отразилось в динамике финансовых показателей «Северстали», продажи которой в значительной степени были ориентированы на европейские рынки. Помимо этого сама компания, а также ее основной владелец Алексей Мордашов попали под санкции США. Миллиардер также попал под санкции ЕС – из-за этого «Северсталь» полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза.