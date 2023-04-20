«Северсталь» не планирует выплачивать дивиденды второй год подряд

«Северсталь» не планирует выплачивать дивиденды второй год подрядИнвесторам стоит ждать их только в 2024 году, считают эксперты
Совет директоров ПАО «Северсталь», одной из крупнейших металлургических компаний страны, по итогам заседания 19 апреля рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 г. Сообщение компании опубликовано на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Последний раз «Северсталь» платила годовые дивиденды за 2020 г. в размере 30,4 млрд руб. По итогам 2021 г. компания дивиденды не выплачивала, сделав только промежуточные выплаты за I квартал, полугодие и девять месяцев.
Акции компании после решения совета директоров подешевели на Мосбирже на 2,74% до 1023,4 руб., а торги закончили падением на 2,32%. Индекс Мосбиржи за день потерял намного меньше – 0,35%. С начала года бумаги металлургической компании выросли в цене на 13,21%.
Решение совета директоров было ожидаемым, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Неопределенность бизнеса при резком сокращении экспорта растет и заставляет компанию ориентироваться на внутренний рынок, объяснил он.
В прошлом году отрасль столкнулась с большим количеством вызовов. В марте Евросоюз пятым пакетом санкций ввел запрет на импорт некоторых видов стальной продукции, в частности горячего, холодного и сортового проката, а также труб. Это отразилось в динамике финансовых показателей «Северстали», продажи которой в значительной степени были ориентированы на европейские рынки. Помимо этого сама компания, а также ее основной владелец Алексей Мордашов попали под санкции США. Миллиардер также попал под санкции ЕС – из-за этого «Северсталь» полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза.
Из-за ряда ограничений производство стали снизилось на 8%, а чугуна – осталось на уровне 2021 г. Продажи стали, несмотря на то что европейские рынки для компании оказались закрыты, сократились всего на 2%. Благодаря переориентации коммерческого проката на российский рынок и относительно высокому спросу на сталь в России его продажи не изменились и составили 4,59 млн т. С начала спецоперации «Северсталь» не публиковала отчетность по МСФО, раскрывая только операционные результаты.
Представители «Северстали» ранее говорили, что компания вернется к вопросу дивидендных выплат, если экономическая ситуация будет соответствовать ожиданиям менеджмента, напоминает УК «Ингосстрах-инвестиции» Анна Михайлова. Другая крупная компания сектора – Магнитогорский металлургический комбинат – также не планирует возвращаться к вопросу дивидендных выплат ранее декабря 2023 г.
Причина отказа от выплат, возможно, связана с существенным снижением маржинальности бизнеса на фоне опережающего роста издержек, предполагает начальник отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Михаил Шульгин.
Загрузка металлургических предприятий в этом году составляет около 90–95% – это достаточно хороший уровень, продолжает Михайлова. Основным компаниям сектора удалось в значительной мере переориентировать поставки, существенную поддержку оказал спрос на внутреннем рынке. Ценовая динамика с начала года на внутреннем рынке также складывается благоприятно для компаний сектора – рост цен на сталь и арматуру с начала февраля 2023 г. составил почти 30%, говорит она.
Несмотря на решение о невыплате дивидендов, компания все равно остается с положительным денежным потоком, рассуждает Суверов. «Северсталь» не компания роста, но тем не менее ее бумаги все равно привлекательны для инвесторов благодаря ее устойчивости и вполне возможно, что за 2023 г. дивиденды все-таки выплатят, заключил эксперт.
С текущим уровнем котировок «Северсталь» остается достаточно привлекательным активом для долгосрочных инвестиций, но в краткосрочной перспективе отказ от дивидендов и ограниченное раскрытие результатов будут продолжать оказывать сдерживающее влияние на ее бумаги, считает Михайлова. К тому же внутреннее потребление стали в 2023 г. снизится на 1–2% до 40–41 млн т из-за сокращения экономики, добавляет Шульгин, рост цен на внутреннем рынке не будет устойчивым и стабилизируется к середине II квартала.
Полуфабрикаты могут стать доминирующей формой экспорта стали из РФ, но даже в этом случае восстановить уровни поставок до значений прошлых периодов будет крайне сложно, подчеркивает Шульгин. Масштабная переориентация на восток в поставках полуфабрикатов и проката сопряжена с сильным ростом транспортных издержек, говорит эксперт. «Новые рынки сбыта – Индия, Китай, Иран, Япония и Юго-Восточная Азия – имеют собственную развитую сталелитейную отрасль с сопоставимой себестоимостью товара, что вместе с токсичностью российских компаний из-за санкций нивелирует их основное конкурентное преимущество.