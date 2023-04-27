Будущее акций EMC зависит от конкуренции с бюджетными поликлиниками

Будущее акций EMC зависит от конкуренции с бюджетными поликлиникамиПлатежеспособная аудитория компании уезжает или сокращает расходы на здоровье
Провайдер премиальных медуслуг «Европейский медицинский центр», владеющий сетью частных клиник EMC в России, опубликовал отчетность по МСФО за 2022 г. Компания показала рекордную выручку, которая по сравнению с 2021 г. увеличилась на 12,4% до 326,3 млн евро. Чистая прибыль при этом упала на 33,8% до 45 млн евро.
Депозитарные расписки EMC на Мосбирже за основную торговую сессию выросли на 0,09% до 445 руб. С начала года бумаги компании подорожали на 30,68%. Это выше динамики индекса Мосбиржи, который за это время прибавил 21,64%. Индекс потребительского сектора за тот же период вырос на 16,68%.
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