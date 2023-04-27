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Будущее акций EMC зависит от конкуренции с бюджетными поликлиниками

Платежеспособная аудитория компании уезжает или сокращает расходы на здоровье
Михаил Кузнецов Виктор Марчук
Максим Стулов / Ведомости

Провайдер премиальных медуслуг «Европейский медицинский центр», владеющий сетью частных клиник EMC в России, опубликовал отчетность по МСФО за 2022 г. Компания показала рекордную выручку, которая по сравнению с 2021 г. увеличилась на 12,4% до 326,3 млн евро. Чистая прибыль при этом упала на 33,8% до 45 млн евро.

Депозитарные расписки EMC на Мосбирже за основную торговую сессию выросли на 0,09% до 445 руб. С начала года бумаги компании подорожали на 30,68%. Это выше динамики индекса Мосбиржи, который за это время прибавил 21,64%. Индекс потребительского сектора за тот же период вырос на 16,68%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных