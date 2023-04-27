Будущее акций EMC зависит от конкуренции с бюджетными поликлиниками

Депозитарные расписки EMC на Мосбирже за основную торговую сессию выросли на 0,09% до 445 руб. С начала года бумаги компании подорожали на 30,68%. Это выше динамики индекса Мосбиржи, который за это время прибавил 21,64%. Индекс потребительского сектора за тот же период вырос на 16,68%.