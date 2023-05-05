Золото достигло очередного годового максимума

Спотовая цена золота в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex 4 мая достигла $2046,30 за тройскую унцию и вплотную приблизилась к историческому максимуму в $2072,49 – он был достигнут 4 августа 2020 г. По курсу российского Центробанка 4 мая золото стоило 5087,83 руб. за 1 г, с начала года цена на него выросла на 24,12%.