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Золото достигло очередного годового максимума

Его главный драйвер – повышение ставок мировыми центробанками и их активные закупки драгметалла
Виктор Марчук
ULI DECK / dpa Picture-Alliance via AFP

Спотовая цена золота в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex 4 мая достигла $2046,30 за тройскую унцию и вплотную приблизилась к историческому максимуму в $2072,49 – он был достигнут 4 августа 2020 г. По курсу российского Центробанка 4 мая золото стоило 5087,83 руб. за 1 г, с начала года цена на него выросла на 24,12%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных