Стоимость золота достигла максимума за последний год

Стоимость золота достигла максимума за последний годЭксперты допускают, что цены могут побить исторический рекорд
Стоимость июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex в четверг, 13 апреля, поднялась на 1,77% до $2060,8 за унцию. Это максимальный уровень цены на драгметалл с 8 марта 2022 г. К 21.30 мск металл подорожал на 1,56%, торгуясь по $2056,4. В российских ценах такой динамики на золото нет – по итогам торгов 13 апреля стоимость металла не изменилась и была на уровне 5285,85 руб. за грамм.
Традиционно золото считается защитным активом во времена роста ставок на рынках. Цены на драгметалл растут на фоне падения доллара США к валютам развитых стран из-за приближения пика ставки ФРС, считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. Сейчас ставка составляет 4,75–5%.
Больше 60% аналитиков Investing.com ожидают, что 3 мая регулятор поднимет ее еще на 0,25 п. п. Нарастающие рецессионные ожидания также удерживают доходность длинных облигаций в США внизу, делая инвестиции в них малопривлекательными, добавил эксперт. Это в совокупности побуждает инвесторов вкладываться в золото, заключил он.
К популярности золота также приводят ожидания «сжатия» рынка труда, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов. Отчет минтруда США 13 апреля показал рост числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе на 11 000 до 239 000. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали их повышения до 235 000.
Инвесторы также надеются на более быстрое сворачивание жесткой монетарной политики ФРС, добавляет Емельянов. По его мнению, это вместе с ожиданиями по рынку труда ослабляет доллар относительно других твердых валют. Опубликованные 12 апреля данные об инфляции в США показали, что индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,1% в марте после роста на 0,4% в феврале. Это увеличило надежды инвесторов на окончание цикла ужесточения монетарной политики.
Курс золота продолжают поддерживать иностранные центральные банки своими покупками – их активность заметно усилилась после недружественных действий США в отношении российских золотовалютных резервов, расположенных за границей, подчеркивает Прокудин. Мировые центробанки в феврале 2023 г., по предварительным данным, закупили 51,7 т золота в золотовалютные резервы, следует из информации Всемирного золотого совета (WGC). Эта статистика не учитывает динамику золотовалютных резервов России. Запасы золота в мировых центробанках растут 11-й месяц подряд. В январе они прибавили 73,7 т.
Цены на золото в долларах в ближайшие месяцы прибавят в пределах 10% и выйдут в диапазон $2200–2300 за унцию, но затем развернутся к снижению, полагает Емельянов. Он добавляет, что в рублях золото может уже не вырасти. По его оценкам, доллар сейчас находится на своих годовых максимумах, вследствие чего вполне возможен дальнейший откат в пределах тех же 10%.