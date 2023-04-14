Стоимость золота достигла максимума за последний год

Цены на золото в долларах в ближайшие месяцы прибавят в пределах 10% и выйдут в диапазон $2200–2300 за унцию, но затем развернутся к снижению, полагает Емельянов. Он добавляет, что в рублях золото может уже не вырасти. По его оценкам, доллар сейчас находится на своих годовых максимумах, вследствие чего вполне возможен дальнейший откат в пределах тех же 10%.