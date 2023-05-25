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Инвесторы судятся с «Россетями» за право досрочно погасить облигации

Юристы оценивают шансы инвесторов на победу как высокие
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости

Держатели облигаций ПАО «Россети» судятся с ее правопреемником ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» («Россети») за право досрочно погасить долговые бумаги после реорганизации компаний. Об этом «Ведомостям» рассказали два частных инвестора и представитель УК «Ингосстрах-инвестиции», которые подали иски с соответствующими требованиями. Суды первой инстанции уже удовлетворили требования некоторых инвесторов. Но представитель компании «Россети» ответил «Ведомостям», что компания не считает, что нарушила их права.

«Физики» идут в суд

9 января 2023 г. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы завершила присоединение ПАО «Россети». Общее собрание акционеров «Россетей», акции и облигации которых обращались на Мосбирже, решило провести реорганизацию в сентябре прошлого года. В рамках процесса акции ПАО «Россети» были конвертированы в акции объединенной компании «Россети».

В этом же месяце компания разместила сообщение о праве акционеров требовать выкуп акций, но не о праве владельцев облигаций требовать досрочного погашения, рассказал «Ведомостям» член Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Алексей Пономарев. В то время как при реорганизации инвестор имеет право требовать погашения облигаций в судебном порядке (п. 2 ст. 60 Гражданского кодекса).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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