Инвесторы судятся с «Россетями» за право досрочно погасить облигации

Держатели облигаций ПАО «Россети» судятся с ее правопреемником ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» («Россети») за право досрочно погасить долговые бумаги после реорганизации компаний. Об этом «Ведомостям» рассказали два частных инвестора и представитель УК «Ингосстрах-инвестиции», которые подали иски с соответствующими требованиями. Суды первой инстанции уже удовлетворили требования некоторых инвесторов. Но представитель компании «Россети» ответил «Ведомостям», что компания не считает, что нарушила их права.