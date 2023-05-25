Инвесторы судятся с «Россетями» за право досрочно погасить облигации

Инвесторы судятся с «Россетями» за право досрочно погасить облигацииЮристы оценивают шансы инвесторов на победу как высокие
Держатели облигаций ПАО «Россети» судятся с ее правопреемником ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» («Россети») за право досрочно погасить долговые бумаги после реорганизации компаний. Об этом «Ведомостям» рассказали два частных инвестора и представитель УК «Ингосстрах-инвестиции», которые подали иски с соответствующими требованиями. Суды первой инстанции уже удовлетворили требования некоторых инвесторов. Но представитель компании «Россети» ответил «Ведомостям», что компания не считает, что нарушила их права.
«Физики» идут в суд
9 января 2023 г. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы завершила присоединение ПАО «Россети». Общее собрание акционеров «Россетей», акции и облигации которых обращались на Мосбирже, решило провести реорганизацию в сентябре прошлого года. В рамках процесса акции ПАО «Россети» были конвертированы в акции объединенной компании «Россети».
В этом же месяце компания разместила сообщение о праве акционеров требовать выкуп акций, но не о праве владельцев облигаций требовать досрочного погашения, рассказал «Ведомостям» член Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Алексей Пономарев. В то время как при реорганизации инвестор имеет право требовать погашения облигаций в судебном порядке (п. 2 ст. 60 Гражданского кодекса).