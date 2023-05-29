Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов впервые за год

На текущей неделе инвесторы могут «спекулятивно разогнать» акции «Лукойла», которые в четверг, 1 июня, будут последний день торговаться с дивидендами, допускает руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор брокер» Алексей Антонов. 29 мая может наблюдаться повышенный спрос на акции «Газпрома», пишут аналитики ПСБ в своем обзоре. Инвесторы могут обратить внимание на бумаги этой компании, потому что переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана президентом Турции практически снимает риски, связанные с созданием газового хаба в этой стране, объясняют эксперты: «Газпром» участвует в реализации проекта нового хаба. Также эксперты ПСБ ожидают сохранения положительной динамики в акциях «Лукойла» и Сбербанка в ходе сессии 29 мая.