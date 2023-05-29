Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов впервые за год

Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов впервые за годЭксперты ожидают дальнейшего роста индекса, если не вмешается геополитика
Индекс Мосбиржи в понедельник, 29 мая, впервые более чем за год превысил 2700 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Это значение бенчмарк преодолел уже в первую минуту основной сессии. В последний раз индекс Мосбиржи торговался выше этой отметки 5 апреля 2022 г. По данным на 14:31 мск он находился на уровне 2712,68 пункта, что на 1,14% выше значения закрытия основной сессии 26 мая. Долларовый индекс РТС прибавляет 0,91% (1065,28 пункта).
Внешний фон в первой половине дня понедельника можно назвать умеренно позитивным, отмечает аналитик инвестиционной компании «Велес капитал» Елена Кожухова. Достижение соглашения о повышении потолка американского госдолга вызвало умеренный оптимизм в рисковых активах, цены на нефть остаются стабильными после повышения в конце прошлой недели, объяснила она. Российские инвесторы, считает Кожухова, в понедельник продолжат ждать дивидендных новостей, главным образом от «Роснефти».
Аналитики инвестбанка «Синара» в своем комментарии ожидают дальнейшего роста индекса Мосбиржи на фоне объявления дивидендов все новыми компаниями и возвращения на рынок выплат, полученных от Сбербанка. Реинвестирование дивидендов в акции способно оказать существенное влияние на движение индекса вверх с учетом «скромного» оборота торгов, считают они. Росту может помешать новый виток обострения геополитической ситуации. По мнению экспертов, достижение договоренности по потолку госдолга США повысит аппетит к риску на мировых площадках, что приведет к росту цен на сырье, в частности на нефть.
На текущей неделе инвесторы могут «спекулятивно разогнать» акции «Лукойла», которые в четверг, 1 июня, будут последний день торговаться с дивидендами, допускает руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор брокер» Алексей Антонов. 29 мая может наблюдаться повышенный спрос на акции «Газпрома», пишут аналитики ПСБ в своем обзоре. Инвесторы могут обратить внимание на бумаги этой компании, потому что переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана президентом Турции практически снимает риски, связанные с созданием газового хаба в этой стране, объясняют эксперты: «Газпром» участвует в реализации проекта нового хаба. Также эксперты ПСБ ожидают сохранения положительной динамики в акциях «Лукойла» и Сбербанка в ходе сессии 29 мая.
Индекс Мосбиржи движется вверх в рамках среднесрочного тренда, пишут аналитики «БКС Мир инвестиций». Поддержать эту траекторию может реинвестирование дивидендов инвесторами (их уже выплатили «Сбер», «Лукойл»). Индекс может постепенно достичь уровня 2730–2740 пунктов в случае спокойного фона, ожидают эксперты БКС: по достижении этого диапазона рост может временно замедлиться или прекратиться.
Базовый сценарий инвестиционной компании «Русс-инвест» подразумевает выход индекса Мосбиржи в диапазон 2800–2900 пунктов, говорит главный экономист компании Александр Арутюнян. Альтернативный сценарий подразумевает снижение рынка до 2320-2420 пунктов. Торговая сессия 29 мая станет еще одним шагом в рамках сценария роста индекса Мосбиржи до 2800–3000 пунктов, полагает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.