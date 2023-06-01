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Можно ли инвестору заработать на «медвежьем» рынке Гонконга

Лучше остальных будут выглядеть компании сферы услуг и сектора IТ
Инга Сангалова
Индекс Hang Seng зафиксировал максимальный уровень закрытия / Ng Han Guan / AP

Гонконгский рынок акций снижается с 27 января. Тогда индекс Hang Seng зафиксировал максимальный уровень закрытия (22688,9 пункта) за последний год. В среду, 31 мая, бенчмарк опускался на 20,5% по сравнению с январским пиком, но в итоге закрыл сессию чуть выше – на 19,6%. Тем не менее участники рынка обеспокоены переходом бенчмарка биржи Гонконга в «медвежий» тренд.

Технологические акции тоже падают в цене: индекс Hang Seng Tech упал более чем на четверть по сравнению с январским пиком. Более чем на 21% от январских максимумов снизился и индекс Hang Seng China Enterprises. В него входят 50 крупнейших и наиболее ликвидных компаний материкового Китая, зарегистрированных в Гонконге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных