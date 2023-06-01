Можно ли инвестору заработать на «медвежьем» рынке Гонконга

Технологические акции тоже падают в цене: индекс Hang Seng Tech упал более чем на четверть по сравнению с январским пиком. Более чем на 21% от январских максимумов снизился и индекс Hang Seng China Enterprises. В него входят 50 крупнейших и наиболее ликвидных компаний материкового Китая, зарегистрированных в Гонконге.