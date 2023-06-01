Можно ли инвестору заработать на «медвежьем» рынке Гонконга

Можно ли инвестору заработать на «медвежьем» рынке ГонконгаЛучше остальных будут выглядеть компании сферы услуг и сектора IТ
Гонконгский рынок акций снижается с 27 января. Тогда индекс Hang Seng зафиксировал максимальный уровень закрытия (22688,9 пункта) за последний год. В среду, 31 мая, бенчмарк опускался на 20,5% по сравнению с январским пиком, но в итоге закрыл сессию чуть выше – на 19,6%. Тем не менее участники рынка обеспокоены переходом бенчмарка биржи Гонконга в «медвежий» тренд.
Технологические акции тоже падают в цене: индекс Hang Seng Tech упал более чем на четверть по сравнению с январским пиком. Более чем на 21% от январских максимумов снизился и индекс Hang Seng China Enterprises. В него входят 50 крупнейших и наиболее ликвидных компаний материкового Китая, зарегистрированных в Гонконге.
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