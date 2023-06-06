Что будет с рублем и нефтью после изменения добычи по решению ОПЕК+

Итоги заседания не оказали сильной поддержки нефтяным ценам: к вечеру 5 июня цена марки Brent выросла на 1,4% до $77,2 за 1 барр. в сравнении с пятницей. С начала года нефтяные котировки упали на 10%, с $86 до $77.