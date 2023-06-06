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Что будет с рублем и нефтью после изменения добычи по решению ОПЕК+

Стоимость Brent вырастет к концу года до $85–100/барр., но влияние на рубль будет ограниченно
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Страны ОПЕК+ договорились сократить уровень добычи нефти в 2024 г. на 3,34% (1,4 млн барр./сутки) до 40,46 млн барр./сутки, говорится в коммюнике по итогам заседания альянса 4 июня. По условиям договора крупнейшие участники картеля Саудовская Аравия и Россия будут добывать в будущем году 10,48 млн и 9,83 млн барр./сутки соответственно.

Представитель вице-премьера Александра Новака уточнил, что эта цифра не включает добровольные уровни сокращения, поэтому Россия по факту снизит добычу в 2024 г. до 9,328 млн барр./сутки.

Саудиты заявили о готовности снизить добычу на 1 млн барр./сутки в июле, а в зависимости от рыночной ситуации – продлить ее сокращение.

Итоги заседания не оказали сильной поддержки нефтяным ценам: к вечеру 5 июня цена марки Brent выросла на 1,4% до $77,2 за 1 барр. в сравнении с пятницей. С начала года нефтяные котировки упали на 10%, с $86 до $77.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных