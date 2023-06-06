Что будет с рублем и нефтью после изменения добычи по решению ОПЕК+Стоимость Brent вырастет к концу года до $85–100/барр., но влияние на рубль будет ограниченно
Страны ОПЕК+ договорились сократить уровень добычи нефти в 2024 г. на 3,34% (1,4 млн барр./сутки) до 40,46 млн барр./сутки, говорится в коммюнике по итогам заседания альянса 4 июня. По условиям договора крупнейшие участники картеля Саудовская Аравия и Россия будут добывать в будущем году 10,48 млн и 9,83 млн барр./сутки соответственно.
Представитель вице-премьера Александра Новака уточнил, что эта цифра не включает добровольные уровни сокращения, поэтому Россия по факту снизит добычу в 2024 г. до 9,328 млн барр./сутки.
Саудиты заявили о готовности снизить добычу на 1 млн барр./сутки в июле, а в зависимости от рыночной ситуации – продлить ее сокращение.
Итоги заседания не оказали сильной поддержки нефтяным ценам: к вечеру 5 июня цена марки Brent выросла на 1,4% до $77,2 за 1 барр. в сравнении с пятницей. С начала года нефтяные котировки упали на 10%, с $86 до $77.