Как снижение ставок по долларовым вкладам в Китае отразится на курсе юаня

Власти Китая потребовали от банков страны снизить верхний предел ставок по вкладам в долларах, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Максимальная ставка по депозитам от $50 000 была снижена с 5,3 до 4,3%. Это, по плану властей, должно подтолкнуть китайские компании (особенно экспортеров), которые копили доллары на фоне его укрепления и роста ставки ФРС, нарастить средства в юанях – они упали до шестимесячного минимума по отношению к доллару, сообщило Reuters.