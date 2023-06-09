Как снижение ставок по долларовым вкладам в Китае отразится на курсе юаня

Как снижение ставок по долларовым вкладам в Китае отразится на курсе юаняВ конечном итоге это поддержит его к доллару, но не окажет заметного влияния по отношению к рублю
Власти Китая потребовали от банков страны снизить верхний предел ставок по вкладам в долларах, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Максимальная ставка по депозитам от $50 000 была снижена с 5,3 до 4,3%. Это, по плану властей, должно подтолкнуть китайские компании (особенно экспортеров), которые копили доллары на фоне его укрепления и роста ставки ФРС, нарастить средства в юанях – они упали до шестимесячного минимума по отношению к доллару, сообщило Reuters.
Но китайские банки должны снизить ставки по депозитам и в юанях – для перенаправления ликвидности в сторону потребления и инвестиций, пишет Bloomberg. Крупнейшие банки Китая 8 июня снизили ставки для вкладчиков, сообщает CNBC, проверив сайты шести госбанков страны: ставки по депозитам до востребования в юанях снизились с 0,25 до 0,2%, по пятилетним срочным депозитам – с 2,65 до 2,5%.