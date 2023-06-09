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Как снижение ставок по долларовым вкладам в Китае отразится на курсе юаня

В конечном итоге это поддержит его к доллару, но не окажет заметного влияния по отношению к рублю
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

Власти Китая потребовали от банков страны снизить верхний предел ставок по вкладам в долларах, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Максимальная ставка по депозитам от $50 000 была снижена с 5,3 до 4,3%. Это, по плану властей, должно подтолкнуть китайские компании (особенно экспортеров), которые копили доллары на фоне его укрепления и роста ставки ФРС, нарастить средства в юанях – они упали до шестимесячного минимума по отношению к доллару, сообщило Reuters.

Но китайские банки должны снизить ставки по депозитам и в юанях – для перенаправления ликвидности в сторону потребления и инвестиций, пишет Bloomberg. Крупнейшие банки Китая 8 июня снизили ставки для вкладчиков, сообщает CNBC, проверив сайты шести госбанков страны: ставки по депозитам до востребования в юанях снизились с 0,25 до 0,2%, по пятилетним срочным депозитам – с 2,65 до 2,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных