Инвестиции в рынок дошкольного образования упали на 98% за год

До прошлого года объем инвестиций в KidTech-рынок стабильно рос. С 2017 по 2021 г. объем сделок вырос почти в 12 раз. В прошлом году случился спад, причем в KidTech он оказался даже сильнее, чем на EdTech-рынке в целом, отмечают аналитики. Сумма вложений в российский EdTech за год упала на 81% с $149,2 млн в 2021 г. (12,5 млрд руб.) до $28,2 млн (2,4 млрд руб.) в 2022 г.