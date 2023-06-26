Инвестиции в рынок дошкольного образования упали на 98% за год

Инвестиции в рынок дошкольного образования упали на 98% за годЧтобы восстановить интерес инвесторов, понадобится несколько лет, считают эксперты
Инвестиции в российские KidTech-стартапы (образовательные технологии в сфере дошкольного образования. – «Ведомости») в 2022 г. сократились на 98% год к году до $0,8 млн (67 млн руб.). Это минимальный показатель за весь исследуемый период. Для сравнения: в 2017 г. в сектор было вложено $3,4 млн (286 млн руб.). Это видно из исследования «KidTech: особенности развития технологий в дошкольном образовании в мире и России», проведенного Агентством инноваций Москвы (есть в распоряжении «Ведомостей»).
До прошлого года объем инвестиций в KidTech-рынок стабильно рос. С 2017 по 2021 г. объем сделок вырос почти в 12 раз. В прошлом году случился спад, причем в KidTech он оказался даже сильнее, чем на EdTech-рынке в целом, отмечают аналитики. Сумма вложений в российский EdTech за год упала на 81% с $149,2 млн в 2021 г. (12,5 млрд руб.) до $28,2 млн (2,4 млрд руб.) в 2022 г.