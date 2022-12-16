Минпросвещения поручилось за дошкольную программу

Костюк, взявшая слово первой, подтвердила, что с 1 января будущего года программа должна быть утверждена, но комплексно заработает только с началом учебного года в сентябре. В адрес рабочей группы, рассказала она, было направлено более 200 замечаний и предложений, программа была доработана и министерство учло аргументированные замечания. На встрече Костюк призвала дать документу пожить и поработать. «Если замечание не учтено – у него не было аргументов или исследований. Как любой документ, он проживет правоприменительную практику. Если будут коллизии, то внесение изменений возможно», – сказала она.