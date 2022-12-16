Минпросвещения поручилось за дошкольную программу

Минпросвещения поручилось за дошкольную программуДокумент заработает со следующего года, несмотря на критику экспертного сообщества
В Общественной палате продолжают обсуждать единую федеральную образовательную программу дошкольного воспитания (ФООП). С момента опубликования в начале ноября проекта программы на портале regulation.gov вокруг его дальнейшей судьбы не прекращается экспертная дискуссия. Но если на предыдущих слушаниях на одного представителя Минпросвещения Наталью Костюк приходилось более десятка критически настроенных экспертов, действующих педагогов и академиков, в этот раз она заручилась поддержкой Елены Изотовой, завлабораторией Института возрастной физиологии Российской академии образования, эксперты которого писали программу.
2 декабря Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) при Минпросвещения рекомендовало министерству принять дошкольную программу. Председатель ФУМО Виктор Басюк тогда заверил: все замечания были учтены и программа сильно отличается от вывешенной на портале.
Костюк, взявшая слово первой, подтвердила, что с 1 января будущего года программа должна быть утверждена, но комплексно заработает только с началом учебного года в сентябре. В адрес рабочей группы, рассказала она, было направлено более 200 замечаний и предложений, программа была доработана и министерство учло аргументированные замечания. На встрече Костюк призвала дать документу пожить и поработать. «Если замечание не учтено – у него не было аргументов или исследований. Как любой документ, он проживет правоприменительную практику. Если будут коллизии, то внесение изменений возможно», – сказала она.
Костюк и выступающая следом депутат от «Единой России» Лариса Тутова были особенно удовлетворены тем, что стержень программы – это духовно-нравственные ценности российского народа. Тутова отметила, что на этом обсуждении представляет комитет Госдумы по просвещению, и провела обзор законов и инициатив, так или иначе связанных со школой, в том числе перевод школ с муниципального на региональный уровень, снижение бумажной нагрузки на учителей.
Упомянула она и недавнее обсуждение инициативы о запрете иностранных слов, попав в лингвистическую ловушку. Она употребила в речи слово «дефиниция», которое попросила не принимать во внимание, а после заявила, что в Конституции ни одного иностранного слова нет. «Конституция вся состоит из наших русских слов, этому мы и должны учить детей с дошкольного возраста», – сказала Тутова.
Она предложила Минпросвещения снять тревогу у педагогов в связи с принятием новых федеральных норм и дать им дорожную карту поэтапного введения ФООП и время, чтобы детсады смогли сами разработать программы, как это было восемь лет назад после введения федерального образовательного стандарта, а также освободить на время от проверок Рособрнадзора. Действительно, по нормам ФООП дошкольные организации должны использовать минимум 60% от общего объема программы, а еще 40% могут сформировать сами.
О нужности учебно-методического комплекса для педагогов по реализации новой программы, которого пока нет, говорили и представители департамента дошкольного образования Грозного. Они поприветствовали соответствие программы указу президента Владимира Путина о воспитании личности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей.
Все комментарии, которые на протяжении месяца высказывались авторам ФООП по «дошколке», аккумулировала на себе представитель авторского коллектива программы – Института возрастной физиологии Российской академии образования Изотова. В том, что документ на этапе общественного обсуждения вызвал столько вопросов, она увидела плюсы: «Это была возможность включиться в доработку тем, кто хочет». Некоторые замечания Изотова отсекала быстро, как, например, претензию о большом числе опечаток – «безусловно, новый текст избавлен от всех технических нюансов», на некоторых останавливалась подробно.
Дольше всего пришлось остановиться на так называемых «результатах образовательной работы». «Относительно обязательных результатов – у нас дошкольный уровень необязательный, мы не говорим, что дети должны выдать какой-то результат по окончании детсада. Мы говорим об обязательном объеме не ниже 60%», – заявила она.
Еще одной особо критикуемой частью проекта ФООП был распорядок дня, звучали комментарии, что «на игру ребенку отведено 5 минут», напомнила Изотова. По словам эксперта, план нужен, а возникающие вопросы должны быть к санитарно-эпидемиологическим правилам (СанПиН). «В действительности приемы пищи теперь выглядят так: начало и окончание приема пищи – это час. Один ребенок завтракает 5 минут и идет играть, второй может завтракать час, и тогда, конечно, времени на другие активности будет меньше», – констатировала представитель института.
Модератор дискуссии, председатель комиссии Общественной палаты по развитию дошкольного, школьного и среднего профессионального образования Наталья Кравченко шутливо пригрозила, что «сейчас включит мать»: «Я бы не хотела, чтобы моему ребенку выдавали такой объем работы, потому что дети развиваются по-разному, цель дошкольной организации – сформировать навыки, умения. Так себе установка, что это зависит от объема содержания».
Изотова попыталась объяснить, что этот объем касается не детей, а педагогов, но Кравченко была непреклонна: «Если мы [дети] уже научились катать шарики из пластилина, а в программе написано, что катать надо в три раза дольше, то зачем педагог будет этим заниматься?». Такого увеличения объема не будет, «они как катали, так и будут катать», резюмировала Изотова.