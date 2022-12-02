Эксперты Минпросвещения рекомендовали принять единую программу дошкольного образования

Членам ФУМО после обсуждения программ предлагалось несколько вариантов голосования: кроме как рекомендовать или не рекомендовать к утверждению ту или иную программу эксперты могли попросить направить ее на доработку. Тем не менее все 25 голосующих членов ФУМО по проектам федеральных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования единогласно рекомендовали утвердить их.