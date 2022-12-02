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Эксперты Минпросвещения рекомендовали принять единую программу дошкольного образования

Несмотря на критику они утверждают, что программа прошла доработку
Егор Губернаторов
В Минпросвещения считают, что «формировать основы гражданственности и патриотизма» у детей можно уже лет с трех / Евгений Разумный / Ведомости

Эксперты из Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (ФУМО) при Минпросвещения рекомендовали принять все ранее разработанные проекты образовательных программ, в том числе программу дошкольного образования, которую ранее раскритиковали независимые эксперты. Это следует из протоколов заседания объединения, которые есть в распоряжении «Ведомостей».

Членам ФУМО после обсуждения программ предлагалось несколько вариантов голосования: кроме как рекомендовать или не рекомендовать к утверждению ту или иную программу эксперты могли попросить направить ее на доработку. Тем не менее все 25 голосующих членов ФУМО по проектам федеральных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования единогласно рекомендовали утвердить их.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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