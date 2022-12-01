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Власти внесут изменения в закон об образовании из-за присоединения новых регионов

Школьникам предложат сдавать ЕГЭ по желанию
Егор Губернаторов
В прошедшую приемную кампанию университеты принимали абитуриентов из ДНР и ЛНР на основании их школьных аттестатов по квотам / Александр Река / ТАСС

Минпросвещения и Рособрнадзор внесут изменения в закон «Об образовании», а также будут вести работу над отдельным федеральным законом «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования и науки» после присоединения к России Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей, следует из ответа Рособрнадзора «Ведомостям».

Ведомство дало такие пояснения после заявления вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой о том, что Минпросвещения рассматривает возможность отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) для старшеклассников, живущих на недавно присоединенных территориях. Депутат объяснила это пробелами в образовании при Украине, которые потребуется «возмещать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных