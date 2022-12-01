Власти внесут изменения в закон об образовании из-за присоединения новых регионов

Власти внесут изменения в закон об образовании из-за присоединения новых регионовШкольникам предложат сдавать ЕГЭ по желанию
Минпросвещения и Рособрнадзор внесут изменения в закон «Об образовании», а также будут вести работу над отдельным федеральным законом «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования и науки» после присоединения к России Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей, следует из ответа Рособрнадзора «Ведомостям».
Ведомство дало такие пояснения после заявления вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой о том, что Минпросвещения рассматривает возможность отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) для старшеклассников, живущих на недавно присоединенных территориях. Депутат объяснила это пробелами в образовании при Украине, которые потребуется «возмещать».
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