Власти внесут изменения в закон об образовании из-за присоединения новых регионов

Минпросвещения и Рособрнадзор внесут изменения в закон «Об образовании», а также будут вести работу над отдельным федеральным законом «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования и науки» после присоединения к России Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей, следует из ответа Рособрнадзора «Ведомостям».