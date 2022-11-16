Дошкольников будут воспитывать согласно «социокультурным ценностям народа»

Особенностью программы стал упор на патриотическое воспитание. С точки зрения авторов документа, основными функциями дошкольного образования являются «воспитание и развитие ребенка как гражданина Российской Федерации», приобщение детей к «духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа». Во введении к программе говорится, что она направлена на воспитание и образование подрастающего поколения в «национально-культурных традициях РФ, знающих историю и культуру своей Родины».