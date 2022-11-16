Дошкольников будут воспитывать согласно «социокультурным ценностям народа»Эксперты и педагоги раскритиковали проект новой программы дошкольного образования
Минпросвещения представило проект федеральной образовательной программы дошкольного воспитания, документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Как говорится в пояснительной записке, его разработала рабочая группа ведомства совместно с сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии образования. Документ разработан в рамках курса министерства на унификацию всех образовательных программ и создания на каждом уровне обучения единой рекомендуемой версии программы.
Особенностью программы стал упор на патриотическое воспитание. С точки зрения авторов документа, основными функциями дошкольного образования являются «воспитание и развитие ребенка как гражданина Российской Федерации», приобщение детей к «духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа». Во введении к программе говорится, что она направлена на воспитание и образование подрастающего поколения в «национально-культурных традициях РФ, знающих историю и культуру своей Родины».