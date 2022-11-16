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Дошкольников будут воспитывать согласно «социокультурным ценностям народа»

Эксперты и педагоги раскритиковали проект новой программы дошкольного образования
Егор Губернаторов
Патриотизм в садиках начнут формировать у детей с трех лет / Ведомости

Минпросвещения представило проект федеральной образовательной программы дошкольного воспитания, документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Как говорится в пояснительной записке, его разработала рабочая группа ведомства совместно с сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии образования. Документ разработан в рамках курса министерства на унификацию всех образовательных программ и создания на каждом уровне обучения единой рекомендуемой версии программы.

Особенностью программы стал упор на патриотическое воспитание. С точки зрения авторов документа, основными функциями дошкольного образования являются «воспитание и развитие ребенка как гражданина Российской Федерации», приобщение детей к «духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа». Во введении к программе говорится, что она направлена на воспитание и образование подрастающего поколения в «национально-культурных традициях РФ, знающих историю и культуру своей Родины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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