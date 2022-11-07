Минпросвещения замыкает на себе экспертизу учебников и пособий

Учебник, чтобы пройти экспертизу, должен развивать мотивацию к обучению, интеллектуальной и творческой деятельности обучающихся, формировать критичность мышления, отражать вклад российских деятелей науки, формировать у учеников российскую гражданскую идентичность – такие требования были к пособиям и раньше. При этом добавляется ряд новых: правильность отображения государственной границы России, территорий ее субъектов, пособия также не должны формировать неуважительное отношение к органам госвласти, проживающим на территории народам, а в содержании не должно быть ЛГБТ-пропаганды или сфабрикованных фактов, в том числе о событиях Великой Отечественной войны. В учебнике, претендующем на попадание в федеральный список, не должно быть побуждений к самоубийству, употреблению одурманивающих веществ, табака и алкоголя, к азартным играм, бродяжничеству, проституции. Новый проект устанавливает дополнительные правила экспертизы. Если ранее для ее проведения требовалось не менее четырех экспертов, то теперь оценкой пособий должны заниматься не менее трех, а также две экспертные организации для проведения «педагогической и научной экспертиз».