Минпросвещения замыкает на себе экспертизу учебников и пособий

Минпросвещения замыкает на себе экспертизу учебников и пособийИх проверят на предмет ЛГБТ-пропаганды и достоверность фактов о российской границе
Минпросвещения подготовило ведомственные акты, которыми регламентирует порядок экспертизы школьных учебников и пособий, претендующих на включение в федеральный перечень. Из них следует, что весь процесс утверждения учебных пособий будет замкнут на министерстве. Экспертиза возлагается на существующий при Минпросвещения научно-методический совет по учебникам. В состав совета должны входить представители федеральных и региональных органов государственной власти, межрегиональных общественных организаций, некоммерческих организаций, в том числе научных и образовательных.
На оценку учебника у совета будет 30 дней. Оговаривается, что общественная экспертиза предварительно может быть проведена по желанию лица, которому принадлежит исключительное право на учебник и разработанные с ним пособия. Сам научно-методический совет будет передавать учебники на госэкспертизу. Как отмечает заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов, речь идет об экспертизе РАО или ее институтов.
Учебник, чтобы пройти экспертизу, должен развивать мотивацию к обучению, интеллектуальной и творческой деятельности обучающихся, формировать критичность мышления, отражать вклад российских деятелей науки, формировать у учеников российскую гражданскую идентичность – такие требования были к пособиям и раньше. При этом добавляется ряд новых: правильность отображения государственной границы России, территорий ее субъектов, пособия также не должны формировать неуважительное отношение к органам госвласти, проживающим на территории народам, а в содержании не должно быть ЛГБТ-пропаганды или сфабрикованных фактов, в том числе о событиях Великой Отечественной войны. В учебнике, претендующем на попадание в федеральный список, не должно быть побуждений к самоубийству, употреблению одурманивающих веществ, табака и алкоголя, к азартным играм, бродяжничеству, проституции. Новый проект устанавливает дополнительные правила экспертизы. Если ранее для ее проведения требовалось не менее четырех экспертов, то теперь оценкой пособий должны заниматься не менее трех, а также две экспертные организации для проведения «педагогической и научной экспертиз».
По словам Асмолова, эта мера создаст дополнительную преграду для попадания учебника в перечень и удлинит всю процедуру оценки. «Речь идет о том, чтобы не допускать в школы непопулярные образовательные концепции, которые, по версии экспертов, не подтвердили эффективность в обучении. Это мощные содержательные фильтры, через которые сложно будет пройти», – считает профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина. Из проектов ведомственных актов Минпросвещения ясно, что государство замыкает процесс экспертизы и апробации учебных пособий на самом себе, в том числе чтобы контролировать издание учебников, полагает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Сегодня учителя по-прежнему могут использовать пособия, не входящие в федеральный перечень, формального запрета на это нет: «Учебники не из списка также должны соответствовать ФГОС, и они не закупаются за счет бюджетных средств, но во многих школах попечители или родители покупают пособия самостоятельно».
Представитель Минпросвещения в ответ на запрос «Ведомостей» пояснил, что дополнительная педагогическая и научная экспертиза предлагается для повышения качества учебников. «Начиная с 1990-х годов прошлого века, правовое регулирование вопросов, связанных с допуском учебников в обучении детей, последовательно либерализировалось и деградировало, зачастую для обучения предлагались учебники и учебные пособия, содержащие положения, прямо противоречащие Конституции», – пояснили в министерстве. Также в министерстве добавили, что научно-методический совет не является экспертным органом, и в его задачи входит рассмотрение заключений всех экспертиз учебников. По словам представителя министерства, совет будет «более глобально» смотреть на учебные пособия с точки зрения «общественной пользы».