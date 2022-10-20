Большинство депутатов Госдумы подписалось под проектом закона о борьбе с ЛГБТ-пропагандой

Большинство депутатов Госдумы подписалось под проектом закона о борьбе с ЛГБТ-пропагандойИнициатива по противодействию нетрадиционным ценностям внесена в парламент всеми фракциями
Законопроекты, которые вводят полный запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино, а также санкции за нарушение этих запретов, внесены в Госдуму.
Под документами поставили подписи 388 из 450 депутатов нижней палаты во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций. Депутаты нечасто столь массово выступают соавторами законодательных инициатив. Например, на этапе внесения таким количеством парламентариев был поддержан ответ на американский акт Магнитского: так называемый «закон Димы Яковлева», в конечном итоге установивший запрет усыновлять детей из России для всех граждан США с 1 января 2013 г. К первому чтению под ним подписались 398 депутатов и 144 сенатора.
В законопроектах дается определение «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений»: это распространение информации или действия, направленных на формирование «нетрадиционных сексуальных установок», привлекательности «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений», либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям. Под пропагандой педофилии понимается распространение информации, направленной на обоснование и (или) оправдание педофилии, формирование ее привлекательности, либо навязывание информации, вызывающей к ней интерес. Запрещенной будет также информация, «способная вызвать у детей желание сменить пол».
По ст. 6.21 КоАП за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди детей физлицам будет грозить штраф до 200 000 руб., для должностных – до 400 000 руб., для юридических – до 2 млн руб. За пропаганду в интернете и СМИ штрафы гражданам увеличатся до 400 000 руб., до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн – для юрлиц. Пропаганда среди взрослых будет наказываться штрафами до 100 000 руб. для физлиц, до 200 000 руб. для должностных лиц, до 1 млн руб. – для юрлиц. За аналогичные действия в интернете и СМИ максимальный штраф для физлиц возрастет до 200 000 руб., для должностных лиц – до 400 000 руб., а для юрлиц – до 4 млн руб.
Иностранцу за пропаганду нетрадиционных отношений грозит до 200 000 руб., до 400 000 руб. – за пропаганду среди детей, при этом ему будет грозить выдворение. Ст. 6.21.1 за пропаганду педофилии для физлиц предполагает наказание штрафом до 400 000. руб., для должностных лиц – до 800 000 руб., для юрлиц – до 4 млн руб. В Интернете и СМИ: – для физлиц до 800 000 руб., для должностных лиц – до 2 млн руб. и до 10 млн руб. – для юрлиц.
Штраф за это деяние для иностранцев составит до 800 000 руб. также с последующим арестом до 15 суток выдворением за рубеж. Ст. 6.21.2 предлагает штрафовать за распространение среди несовершеннолетних информации, «способной вызвать желание сменить пол». Для физлиц – до 100 000 руб., должностных лиц – до 200 000 руб., юрлиц – до 1 млн руб. С использованием СМИ и интернета – до 200 000 руб., 400 000 и 4 млн руб. для каждой из категорий соответственно. Иностранцев будут штрафовать на 200 000 руб. и выдворять из страны.
В октябре в Госдуме на парламентских слушаниях обсуждались два документа. Первый внесла группа парламентариев во главе с коммунисткой Ниной Останиной. В нем шла речь о запрете на публичное отрицание семейных ценностей среди граждан любого возраста (соответствующий понятийный ряд прописывается в законах о защите информации, о защите детей от вредной информации, о господдержке кинематографа). Автором второго документа выступил единоросс Александр Хинштейн: он предложил установить в КоАП санкции за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей, в том числе педофилии, среди граждан любого возраста. Он уже получил положительный отзыв правительства и лег в основу внесенного законопроекта.
Володин выражал надежду, что в ноябре законы уже подпишет президент. 388 авторов – это беспрецедентно большое количество депутатов, говорит политолог Александр Немцев. По его словам, цель такого объединения — продемонстрировать консенсус парламента. «Тема ЛГБТ и смежная проблематика воспринимается как составляющая идеологической борьбы с оппонентами России. Президент, когда он выступал перед принятием новых регионов в состав России, говорил, что в России не будет таких понятий, как «родитель один» и «родитель два», – напомнил эксперт.