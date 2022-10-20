Большинство депутатов Госдумы подписалось под проектом закона о борьбе с ЛГБТ-пропагандой

По ст. 6.21 КоАП за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди детей физлицам будет грозить штраф до 200 000 руб., для должностных – до 400 000 руб., для юридических – до 2 млн руб. За пропаганду в интернете и СМИ штрафы гражданам увеличатся до 400 000 руб., до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн – для юрлиц. Пропаганда среди взрослых будет наказываться штрафами до 100 000 руб. для физлиц, до 200 000 руб. для должностных лиц, до 1 млн руб. – для юрлиц. За аналогичные действия в интернете и СМИ максимальный штраф для физлиц возрастет до 200 000 руб., для должностных лиц – до 400 000 руб., а для юрлиц – до 4 млн руб.