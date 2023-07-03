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«Роснефть» утвердила новую программу облигаций на 1,1 трлн рублей

Конъюнктура рынка позволяет выгодно привлечь средства для развития крупных проектов, говорят эксперты
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров «Роснефти» утвердил программу размещения биржевых облигаций серии 004P на общую сумму 1,115 трлн руб. Это следует из материалов компании.

«Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 004P, составляет 1,115 трлн российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России», – указывает компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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