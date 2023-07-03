«Роснефть» утвердила новую программу облигаций на 1,1 трлн рублей

«Роснефть» утвердила новую программу облигаций на 1,1 трлн рублейКонъюнктура рынка позволяет выгодно привлечь средства для развития крупных проектов, говорят эксперты
Совет директоров «Роснефти» утвердил программу размещения биржевых облигаций серии 004P на общую сумму 1,115 трлн руб. Это следует из материалов компании.
«Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 004P, составляет 1,115 трлн российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России», – указывает компания.
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