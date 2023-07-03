«Роснефть» утвердила новую программу облигаций на 1,1 трлн рублей

«Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 004P, составляет 1,115 трлн российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России», – указывает компания.