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Что делать инвесторам на фондовом рынке в июле

Дивиденды поддержат его, но расти ему будет сложно, говорят эксперты
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Индекс Мосбиржи в июне вырос на 2,93% до 2797,37 пункта, а его долларовый аналог индекс РТС на фоне ослабления рубля потерял 6,87%, снизившись до 982,94 пункта. Рубль заметно просел по отношению к ведущим мировым валютам: доллар укрепился на 10,5% (8,49 руб.), завершив месяц на отметке 89,59 руб., евро – на 13% (11,89 руб.), поднявшись до уровня 97,8 руб. Юань укрепился к рублю на 8,4% (96 коп.) до 12,34 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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