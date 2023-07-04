Что делать инвесторам на фондовом рынке в июле

Индекс Мосбиржи в июне вырос на 2,93% до 2797,37 пункта, а его долларовый аналог индекс РТС на фоне ослабления рубля потерял 6,87%, снизившись до 982,94 пункта. Рубль заметно просел по отношению к ведущим мировым валютам: доллар укрепился на 10,5% (8,49 руб.), завершив месяц на отметке 89,59 руб., евро – на 13% (11,89 руб.), поднявшись до уровня 97,8 руб. Юань укрепился к рублю на 8,4% (96 коп.) до 12,34 руб.