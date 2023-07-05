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Правительство реанимирует институт конвертируемых ценных бумаг

Минэк пытается повысить инвестпривлекательность небольших компаний, говорят эксперты
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Министерство экономического развития предлагает ввести в законодательство о конвертируемых ценных бумагах понятие «подтверждающего лица». Это следует из законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости». По действующему законодательству в акции могут быть конвертированы облигации, опционы, привилегированные акции и депозитарные расписки.

Появление подтверждающего лица может дать гарантии, что конвертация пройдет строго в соответствии с законом и условиями выпуска ценных бумаг, а не в интересах эмитента или держателей ценных бумаг, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их словам, ранее этот институт был «небезопасным», но сейчас власти намерены изменить этот статус в рамках стимуляции привлечения инвестиций в российскую экономику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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