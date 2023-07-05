Правительство реанимирует институт конвертируемых ценных бумаг

Правительство реанимирует институт конвертируемых ценных бумагМинэк пытается повысить инвестпривлекательность небольших компаний, говорят эксперты
Министерство экономического развития предлагает ввести в законодательство о конвертируемых ценных бумагах понятие «подтверждающего лица». Это следует из законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости». По действующему законодательству в акции могут быть конвертированы облигации, опционы, привилегированные акции и депозитарные расписки.
Появление подтверждающего лица может дать гарантии, что конвертация пройдет строго в соответствии с законом и условиями выпуска ценных бумаг, а не в интересах эмитента или держателей ценных бумаг, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их словам, ранее этот институт был «небезопасным», но сейчас власти намерены изменить этот статус в рамках стимуляции привлечения инвестиций в российскую экономику.
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